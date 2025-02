Golden Circle: como definir um propósito claro para sua empresa e carreira?

Criado pelo consultor britânico Simon Sinek em 2009, o método Golden Circle (Círculo Dourado) é uma abordagem estratégica que ajuda empresas e profissionais a comunicarem melhor seu propósito e diferenciais.

A teoria foi apresentada no livro Start with Why (Comece pelo Porquê), no qual Sinek argumenta que marcas e líderes inspiradores seguem um padrão de pensamento estruturado em três círculos concêntricos: Porquê, Como e O quê.

Essa estrutura permite que negócios criem conexões mais profundas com seus clientes, funcionários e parceiros, tornando suas campanhas de marketing e suas estratégias mais eficazes. Conheça mais sobre o método e veja como ele pode ser aplicado na sua carreira e empresa.

Quais são os três círculos do Golden Circle?

O modelo criado por Sinek é composto por três níveis, que devem ser seguidos de dentro para fora. O primeiro e mais externo é O quê (What), e corresponde ao que a empresa ou pessoa oferece ao mercado: seus produtos ou serviços. A maioria das marcas começa por esse ponto, mas o diferencial de sucesso está na inversão dessa lógica: elas comunicam primeiro seu Porquê, depois o Como e, só então, o O quê.

O segundo círculo é o Como (How) e representa o modo como a empresa ou profissional executa sua missão. Aqui entram processos, valores e diferenciais competitivos. Ele responde à pergunta: "Como fazemos isso?". É a etapa que traduz o propósito em ações concretas.

O centro do círculo e o ponto mais importante, é o Porquê (Why) . Ele responde à pergunta: "Por que a empresa existe?" ou "Por que você faz o que faz?". Negócios bem-sucedidos começam com um propósito claro, que vai além do lucro.

Como colocar em prática?

A ideia central do modelo é que as empresas e líderes mais inspiradores e bem-sucedidos começam com o "Porquê" – o propósito ou razão fundamental de existir. Ao comunicar o "Porquê" primeiro, eles conseguem criar uma conexão emocional mais profunda com seus públicos, sejam clientes, colaboradores ou parceiros.

Depois, o segundo passo é explicar o "Como" – o processo ou os diferenciais que tornam possível realizar esse propósito. Finalmente, o "O quê" vem por último, que se refere aos produtos, serviços ou ofertas que a empresa disponibiliza ao mercado.

O raciocínio é o seguinte: começar com o "Porquê" ajuda a engajar as pessoas, criando um entendimento mais forte e motivado em torno de uma missão ou visão. Em vez de apenas focar no que a empresa faz (o "O quê"), ou como ela faz isso (o "Como"), ao começar pelo "Porquê", a empresa torna sua razão de ser clara, o que a diferencia no mercado e atrai pessoas que compartilham do mesmo propósito.

Como aplicar o Golden Circle na carreira?

O método Golden Circle não se restringe ao mundo das empresas e também pode ser aplicado no desenvolvimento de carreira. Para isso, basta seguir os mesmos princípios:

Defina seu propósito (Porquê) : Entenda qual é sua motivação para trabalhar na sua área. O que realmente te inspira?;

: Entenda qual é sua motivação para trabalhar na sua área. O que realmente te inspira?; Identifique seu diferencial (Como) : Descubra quais habilidades e experiências te tornam único no mercado;

: Descubra quais habilidades e experiências te tornam único no mercado; Comunique seu valor (O quê): Apresente-se de forma estratégica, deixando claro o impacto do seu trabalho.

Profissionais que aplicam esse modelo conseguem se destacar em entrevistas, fortalecer seu posicionamento no LinkedIn e demais sites de carreiras, além de direcionar melhor suas decisões de profissionais.

E na empresa?

Negócios que aplicam o Golden Circle conseguem criar campanhas de marketing mais eficazes e construir uma base de clientes leais. Para isso:

Comece pelo Porquê : Defina o propósito da empresa e certifique-se de que ele é comunicado de forma clara para clientes e funcionários.

: Defina o propósito da empresa e certifique-se de que ele é comunicado de forma clara para clientes e funcionários. Estruture o Como : Desenvolva processos e diferenciais que sustentem esse propósito.

: Desenvolva processos e diferenciais que sustentem esse propósito. Comunique o O quê de forma inspiradora: Apresente seus produtos ou serviços de maneira alinhada ao seu propósito, garantindo que sua marca se destaque.

Empresas que seguem esse modelo conseguem deixar a mensagem mais clara, constroem uma identidade forte, se conectam melhor com seu público e aumentam sua relevância no mercado.

Por que você deve saber disso?

O Golden Circle é uma ferramenta essencial para quem busca diferenciação no mercado, seja na construção de uma carreira de sucesso ou no fortalecimento de uma marca. Empresas que aplicam esse método não apenas vendem produtos, mas criam conexões emocionais com seus clientes.

Profissionais que adotam essa abordagem conseguem se posicionar melhor e conquistar mais oportunidades. Entender e aplicar essa estratégia pode ser um grande diferencial competitivo para alcançar o sucesso.