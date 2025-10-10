Faculdade de Administração tem muita matemática? Descubra o que esperar das aulas

Uma das perguntas mais frequentes entre quem está prestes a escolher uma graduação é: “A faculdade de Administração tem muita matemática?” A resposta é: tem, mas de um jeito diferente.

A matemática faz parte do curso, mas não no sentido tradicional — não se trata de resolver equações abstratas, e sim de usar números para tomar decisões.

O curso de Administração é, na verdade, uma formação voltada à análise, planejamento e gestão. Por isso, o estudante precisa aprender a entender indicadores financeiros, custos, dados de mercado e métricas de desempenho — habilidades que dependem de uma base matemática aplicada, e não teórica.

Segundo o Censo da Educação Superior 2024 (Inep), Administração é o segundo curso mais procurado do Brasil, com mais de 650 mil estudantes. Parte desse sucesso vem justamente do equilíbrio entre formação analítica e habilidades humanas, algo que a nova geração de alunos valoriza cada vez mais.

O papel da matemática no curso de Administração

Na maioria das universidades, as disciplinas de matemática aparecem nos primeiros anos da graduação.

Entre as principais estão:

Matemática Financeira

Estatística e Probabilidade

Análise de Dados

Finanças e Contabilidade Gerencial

Custos e Orçamentos Empresariais

Essas matérias ajudam o aluno a desenvolver raciocínio lógico e visão quantitativa, fundamentais para a gestão de empresas. Mas, diferentemente dos cursos de exatas, o foco está em interpretação, não em cálculo.

Em vez de decorar fórmulas, o estudante aprende a usar planilhas, indicadores e softwares de análise de dados para resolver problemas reais.

A ideia é que ele saiba responder perguntas como: vale a pena investir em um novo produto?, quanto custará contratar uma nova equipe?, como equilibrar risco e retorno em uma decisão financeira?

Como funciona na Escola de Negócios Saint Paul

Na Escola de Negócios Saint Paul, a matemática é tratada como uma ferramenta de tomada de decisão, e não como um obstáculo.

O curso de Administração da instituição inclui disciplinas como Matemática Financeira, Estatística, Análise de Dados, Finanças Corporativas e Gestão Tributária.

Todas são ensinadas dentro de contextos empresariais reais, por meio de simulações, estudos de caso e laboratórios de IA aplicada aos negócios. Assim, o aluno entende por que e como os números influenciam a estratégia de uma empresa.

Além disso, as aulas são integradas a projetos interdisciplinares. Enquanto aprende análise financeira, por exemplo, o estudante pode estar trabalhando em um desafio de marketing ou inovação.

Isso estimula o pensamento analítico e criativo ao mesmo tempo.

