Esses são os empregos com o maior potencial de crescimento em 5 anos

De acordo com um relatório global do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum), as profissões que mais devem crescer nos próximos cinco anos estão diretamente relacionadas a áreas de tecnologia, saúde, sustentabilidade e inovação.

O estudo destaca que, até 2029, mais de 80 milhões de postos de trabalho devem ser criados em todo o mundo, enquanto outros 85 milhões desaparecerão devido à automação e ao avanço tecnológico. Esse cenário traz oportunidades significativas, principalmente para aqueles que se especializarem em áreas emergentes e de alta demanda.

Profissões ligadas a dados, inteligência artificial (IA), energias renováveis e saúde digital são algumas das que mais se destacam nesse futuro próximo.

8 profissões com potencial de crescimento nos próximos anos

Conheça agora as oito profissões com mais potencial para se destacarem no mercado competitivo do futuro.

1. Especialistas em Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina

Esses profissionais são responsáveis por desenvolver sistemas e algoritmos que permitem que as máquinas “aprendam” e realizem tarefas sem intervenção humana. Atuando em setores como tecnologia, saúde, finanças e automóveis, eles são essenciais para a implementação de soluções autônomas e a otimização de processos empresariais.

A demanda por especialistas em IA deve crescer significativamente com a popularização de machine learning e deep learning. Para se especializar no assunto, cursos em Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Engenharia de Software, Deep Learning são recomendados.

2. Desenvolvedores de Software e Aplicativos

Com a crescente digitalização dos processos empresariais, o trabalho dos desenvolvedores nunca foi tão essencial. Eles criam plataformas, aplicativos móveis e softwares empresariais, sendo indispensáveis para empresas de todos os setores.

A demanda por desenvolvedores de software só tende a aumentar, com destaque para as habilidades em desenvolvimento de aplicativos móveis e soluções em cloud computing (computação em nuvem).

Cursos de especialização em Engenharia de Software, Desenvolvimento de Aplicativos, Full Stack Development, Mobile App Development são recomendados.

3. Profissionais de Cibersegurança

Com o aumento das ameaças digitais, a segurança de dados tornou-se prioridade em todas as organizações. Profissionais especializados em cibersegurança trabalham para proteger sistemas, redes e informações confidenciais contra ataques e vazamentos. A crescente digitalização e os ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados fazem dessa profissão uma das mais promissoras.

É indicado se especializar em Segurança da Informação, Cybersecurity, Administração de Redes, Certificação em Ethical Hacking.

4. Gestores de sustentabilidade e energias renováveis

Com a crescente preocupação com o meio ambiente, as empresas estão cada vez mais focadas em práticas sustentáveis. Profissionais que desenvolvem e implementam soluções para reduzir o impacto ambiental, como gestores de sustentabilidade, engenheiros ambientais e especialistas em energias renováveis, terão uma demanda crescente, especialmente com os esforços globais para combater as mudanças climáticas.

5. Profissionais de saúde digital e telemedicina

A pandemia de COVID-19 acelerou a transformação digital no setor de saúde, criando uma grande demanda por profissionais especializados em saúde digital e telemedicina.

Esses profissionais são responsáveis por desenvolver e implementar tecnologias para o atendimento remoto de pacientes, além de gerenciar plataformas digitais para tratamentos à distância. A área tem grande potencial de crescimento, com foco em inovação e melhoria na qualidade de vida das pessoas.

Cursos de especialização em Saúde Digital, Telemedicina, Tecnologia da Informação em Saúde, Administração Hospitalar são recomendados.

6. Engenheiros de Dados

Os engenheiros de dados são responsáveis por projetar, construir e manter as infraestruturas de dados que as empresas utilizam para armazenar e processar grandes volumes de informações. Eles desempenham um papel crucial na criação de sistemas que possibilitam a análise e a utilização eficiente de dados, um recurso vital para a tomada de decisões empresariais.

7. Especialistas em Marketing Digital e e-Commerce

Com o crescimento do comércio eletrônico e a crescente digitalização das estratégias de marketing, profissionais especializados em marketing digital e gestão de e-commerce são cada vez mais procurados. Esses especialistas desenvolvem campanhas publicitárias online, gerenciam plataformas de vendas e analisam comportamentos de consumidores para otimizar a experiência de compra digital.

Cursos de especialização em Marketing Digital, Gestão de E-commerce, SEO (Otimização para Mecanismos de Busca), Publicidade Online são indicados para crescer na carreira.

8. Consultores de Transformação Digital

Com a digitalização acelerada, as empresas precisam de consultores que ajudem a implementar novas tecnologias, reestruturar processos internos e adotar ferramentas digitais para otimizar a operação. Consultores de transformação digital são essenciais para acompanhar a inovação tecnológica e garantir que as organizações permaneçam competitivas.

Cursos de especialização: Gestão da Informação, Transformação Digital, Consultoria Empresarial, Business Analytics.

Por que escolher essa área?

Escolher uma carreira nessas áreas não é apenas uma boa oportunidade de emprego, mas também uma maneira de se posicionar no futuro do mercado de trabalho.

A digitalização e a inovação estão moldando o panorama econômico e profissional, criando uma forte demanda por especializações nessas áreas.

Para se profissionalizar, é importante buscar cursos de qualificação que combinem teoria e prática, além de experiências de estágio e networking para estar alinhado com as mudanças do setor. Ter uma formação sólida, acompanhada de atualizações constantes sobre novas tendências, é essencial para quem deseja se destacar nesse cenário de crescimento acelerado.

Por que você deve saber disso?

O mercado de trabalho está mudando rapidamente, e as profissões do futuro estão intimamente ligadas à tecnologia, sustentabilidade e saúde.

Compreender essas tendências é essencial para quem busca se inserir no mercado de trabalho nos próximos anos ou mesmo para quem já está no setor e deseja se adaptar às novas demandas.

Estar ciente das áreas com maior potencial de crescimento ajudará você a tomar decisões informadas sobre sua carreira, garantindo que suas habilidades estejam em alta demanda em um futuro cada vez mais digital e sustentável.