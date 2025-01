Essa é a pergunta mais difícil que uma CEO gosta de fazer — e ela revela alta inteligência emocional

Kara Brothers é presidente da Starface World, uma das empresas de estética que mais cresce nos Estados Unidos. A marca, que fabrica adesivos em forma de estrela para cobrir e curar espinhas, virou febre no TikTok e fatura mais de US$90 milhões por ano.

Em alta, Brothers entrevista dezenas de candidatos mensalmente, e em todas as entrevistas ela faz perguntas que buscam uma habilidade: inteligência emocional, a habilidade de gerenciar suas próprias emoções e aquelas de pessoas em seu redor.

Segundo a CNBC, pesquisas consolidadas indicam que a inteligência emocional é o maior indicativo do sucesso em ambientes corporativos.

Mas, é pode ser difícil mensurá-la. Diferentemente de habilidades técnicas, essa é construída com base em características inatas de uma pessoa, como empatia e autoconhecimento, palavras que costumam não entrar em currículos.

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança e gestão (com certificado!). Inscreva-se aqui.

Mas, qual é o truque dela para medir o imensurável?

Para determinar a inteligência emocional de um candidato, Brothers procura fazer perguntas complexas e introspectivas durante suas entrevistas — e sua carta na manga é sempre a mesma:

"No seu último emprego, o que te impedia de progredir?" Kara Brothers, CEO da Starface World

O objetivo de Brothers com essa pergunta é descobrir quão adaptável e fácil de liderar o candidato é, e a maioria trava antes de responder a esse questionamento.

"Eu estou tentando descobrir se você sabe quando está em sua melhor forma ou quando você está em um estado mental que dificulta relações corporativas," explicou ela, durante entrevista com a CNBC Make it. "Todos nós temos um ego, mas será que seu ego reduz a eficiência do seu trabalho?"

Invista no seu desenvolvimento profissional: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.

Como responder perguntas introspectivas

A pergunta costuma induzir candidatos a tentarem realçar tudo que eles tem de bom, mas sem nenhuma transparência quanto suas falhas e defeitos. Brothers explica que as melhores respostas — e isso vale para qualquer pergunta pessoal em entrevistas de emprego — equilibram honestidade e responsabilização.

O ideal é demonstrar que você tem autoconhecimento, reconhece suas próprias falhas e toma iniciativas para melhorar.

"Uma pessoa pode dizer que percebeu não ser a melhor líder às segundas de manhã, por isso, substituiu uma reunião semanal nesse horário por um e-mail, o que melhorou o processo para todos," explica. "Isso demonstra um entendimento total sobre ela mesma e como suas ações impactam outros ao redor."

Seja o líder que todas as empresas querem ter. Treinamento da EXAME + Saint Paul ensinam fundamentos para a liderança de alta performance.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?

O que todo líder de alta performance precisa dominar?

Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?

Como ser um gestor a nível internacional?

E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO