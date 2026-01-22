ENEM divulgado, Sisu aberto: como escolher o curso certo sem decidir no escuro

O resultado do Enem já saiu e agora, o relógio corre. Entre 19 e 23 de janeiro, mais de 4 milhões de estudantes precisam escolher até duas opções de curso para concorrer a uma vaga pelo Sisu.

Em poucos cliques, uma decisão pode influenciar anos de vida profissional. Mas escolher rápido não precisa significar escolher no impulso.

A escolha do curso não precisa ser no escuro. O Decisão de Carreira do Na Prática é um curso online e gratuito para ajudar você a entender seus interesses, habilidades e possíveis caminhos profissionais antes de confirmar o Sisu

A semana mais decisiva para quem fez o Enem

O calendário é curto: 29 de janeiro sai o resultado, e 2 de fevereiro começa a lista de espera. Nesse intervalo, muitos estudantes se vêem pressionados por notas de corte, opiniões externas e promessas de mercado.

O problema é que esse modelo de escolha, baseado apenas na pontuação, costuma ignorar um fator essencial de que se o curso combina com o perfil, as habilidades e o estilo de trabalho do estudante.

Por que tanta gente se arrepende do curso escolhido

A evasão no ensino superior segue elevada no Brasil, especialmente nos primeiros semestres. Apenas 20,5% dos brasileiros com 25 anos ou mais têm ensino superior completo, segundo dados de 2024 do IBGE.

Já entre os jovens de 25 a 34 anos, só 24% concluíram a graduação, menos da metade da média dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), chegando a 49%.

Segundo o relatório Education at a Glance 2025 (EaG), divulgado pela OCDE, esse cenário pode indicar falta de alinhamento entre expectativas dos estudantes e os cursos oferecidos, ausência de orientação vocacional e carência de políticas de apoio aos alunos em fase inicial.

Em muitos casos, a escolha foi feita sem clareza sobre como o conhecimento acadêmico se conecta, na prática, com o dia a dia do trabalho e com possíveis caminhos de carreira.

Escolher curso não é escolher um destino único

Especialistas em orientação profissional defendem que a decisão não precisa ser definitiva. O mais importante é entender quais competências você quer desenvolver, quais problemas gosta de resolver e que tipos de trajetória fazem sentido no curto e médio prazo.

Essa visão ajuda o estudante a sair da lógica do “curso certo ou errado” e entrar em um raciocínio mais estratégico, com espaço para ajustes, mudanças e caminhos paralelos ao longo da carreira.

Antes de decidir só pela nota, vale entender o que combina com você. O curso gratuito Decisão de Carreira, do Na Prática, ajuda a organizar ideias e tomar decisões mais conscientes sobre o futuro profissional.

Como tomar uma decisão mais consciente em poucos dias

Em um cenário de prazos apertados, cresce a busca por ferramentas que ajudem o jovem a organizar o pensamento antes de confirmar a inscrição no Sisu. A ideia é começar pelo autoconhecimento para tomar decisões mais embasadas.

O curso online gratuito Decisão de Carreira, do Na Prática, foi criado exatamente com esse objetivo. Com 10 horas de conteúdo, entre videoaulas e atividades, o curso propõe momentos de reflexão sobre valores, interesses, estilo de trabalho e habilidades já desenvolvidas, além de apresentar possíveis trilhas de carreira que podem ser construídas ao longo do tempo.

Uma escolha de agora que impacta o futuro

O curso superior é uma etapa importante, mas não define sozinho toda a trajetória profissional. Ainda assim, fazer essa escolha com mais clareza pode reduzir frustrações e aumentar as chances de uma jornada mais alinhada com quem o estudante realmente é.

Em uma semana em que milhões de jovens precisam decidir rápido, ter acesso a informação, reflexão e orientação prática pode fazer toda a diferença.

Ainda em dúvida sobre qual curso escolher?

Se você está entre opções ou sente que precisa de mais clareza antes de confirmar sua inscrição no Sisu, o curso online gratuito Decisão de Carreira – Na Prática pode ajudar.

O conteúdo propõe reflexões práticas sobre autoconhecimento, estilo de trabalho e habilidades já desenvolvidas.

Com 10 horas de videoaulas e atividades, o curso apoia o jovem a conectar o que aprendeu ao longo dos estudos com decisões reais sobre carreira, ajudando a enxergar caminhos possíveis no curto e médio prazo.

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER