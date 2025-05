Enem 2025: inscrições estão abertas; veja dicas para começar a se preparar desde já

Estudantes de todo o país podem se inscrever para o Enem 2025 a partir desta segunda-feira, 26 de maio, até 6 de junho. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro. Criado em 1998, o exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, usado por sistemas como Sisu, Prouni e Fies, além de instituições portuguesas que aceitam a nota do Enem.

Michel Arthaud, professor de Química e sócio da plataforma Professor Ferretto, ressalta que a preparação antecipada e estratégica faz toda a diferença. Segundo ele, o exame demanda não só domínio do conteúdo, mas também resistência física e emocional, além de capacidade de administrar o tempo sob pressão.

Como funciona a prova?

O Enem é dividido em dois domingos consecutivos. No primeiro, são aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e a redação, com duração total de 5h30. O segundo dia abrange Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com 5 horas de prova.

A estrutura exige do candidato não apenas conhecimento teórico, mas também preparo para manter foco e energia ao longo de muitas horas. A prova é conhecida por seu caráter extenso e pela necessidade de controle emocional.

Como se preparar para a prova

Monte um cronograma estratégico de estudos

Dividir o tempo entre todas as áreas do conhecimento é fundamental. É recomendado prestar atenção especial aos pontos fracos, para equilibrar a preparação. Planejar os estudos evita sobrecarga e melhora a eficiência.

Resolva provas anteriores

Resolver edições antigas do exame ajuda a familiarizar-se com o estilo das questões e os padrões mais recorrentes. Essa prática é apontada como uma das mais eficazes para entender a lógica do Enem.

Treine a redação

Escrever pelo menos uma redação semanal, preferencialmente sobre temas atuais, permite identificar pontos a melhorar. É aconselhado buscar uma correção detalhada, para aprimorar argumentos e estrutura do texto.

Cuide da saúde mental e física

Manter uma rotina equilibrada inclui dormir bem e fazer pausas regulares durante os estudos. O cansaço acumulado compromete o desempenho. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto o domínio do conteúdo para enfrentar os dois dias de prova.

Simule os dias de prova

Realizar simulados completos com tempo cronometrado e em ambiente silencioso ajuda o candidato a adaptar-se às condições reais do exame. Esse treino prepara o corpo e a mente para a duração e o ritmo exigidos.

O que levar no dia da prova?

Para evitar eliminações, os candidatos devem seguir regras rígidas: levar documento oficial com foto original e físico, caneta esferográfica preta de corpo transparente, água em garrafa sem rótulo e lanches leves. O cartão de confirmação não é obrigatório, mas facilita a localização da sala.

Dispositivos eletrônicos devem ser guardados no envelope lacrado entregue pelo aplicador, mesmo desligados. Pequenos descuidos, como esquecer que relógio inteligente não pode ser usado, já resultaram em eliminações.

Inscrição do Enem 2025

As inscrições para o Enem 2025 começaram hoje, dia 26 de maio, e seguem abertas até 6 de junho. O processo é feito exclusivamente pela internet, no site oficial do Inep, órgão responsável pelo exame.

É fundamental que o candidato faça sua inscrição dentro do prazo para garantir a participação nas provas que ocorrerão em novembro. O exame permanece como o principal caminho para o ingresso em universidades públicas e para programas de financiamento e bolsas em todo o país.