7 dicas para manter a saúde mental no trabalho

A saúde mental no trabalho é essencial para o desempenho e a qualidade de vida dos profissionais. Em meio a prazos apertados, cobranças e mudanças constantes no mercado, manter o equilíbrio emocional pode ser desafiador. Este artigo apresenta dicas práticas e mostra como empresas e funcionários podem colaborar para criar um ambiente mais saudável e produtivo.

1. Estabeleça limites claros entre vida pessoal e profissional

Com a popularização do home office e a conectividade constante, é fácil ultrapassar os limites entre trabalho e vida pessoal. Para evitar o desgaste mental, defina horários fixos para iniciar e encerrar o expediente e evite verificar e-mails ou mensagens fora desse período. Essa separação ajuda a preservar momentos de lazer, convívio com a família e descanso, essenciais para manter o equilíbrio emocional.

2. Organize sua rotina

A falta de organização no trabalho é uma das principais fontes de estresse. Planejar o dia com antecedência, definindo prioridades e metas claras, pode ajudar a evitar a sobrecarga de tarefas.

Use ferramentas como aplicativos de produtividade, listas ou agendas digitais para organizar prazos e compromissos. Isso não só melhora sua eficiência, como também reduz a ansiedade ao permitir que você visualize e controle suas demandas.

3. Invista em pausas durante o expediente

Trabalhar por horas seguidas sem interrupções pode levar à exaustão e diminuir a concentração. Fazer pequenas pausas ao longo do dia é fundamental para manter a energia e a clareza mental.

Levante-se, alongue-se, tome um café ou faça uma caminhada curta. Estudos mostram que pausas regulares melhoram a criatividade e ajudam a combater o estresse acumulado, além de promover maior disposição para retomar as atividades.

4. Pratique a comunicação assertiva

A dificuldade de se comunicar de forma clara pode gerar mal-entendidos e conflitos, que impactam diretamente a saúde mental. Desenvolver a comunicação assertiva significa expressar suas ideias, opiniões e necessidades de forma respeitosa, mas firme.

Ao se deparar com um problema ou desacordo, busque expor seus pontos de forma objetiva e aberta, sempre ouvindo a outra parte. Isso cria um ambiente mais harmonioso e colaborativo.

5. Busque apoio quando necessário

É comum sentir-se sobrecarregado em alguns momentos, mas ignorar esses sinais pode levar a problemas mais graves. Se você perceber que o estresse, a ansiedade ou a insatisfação estão persistentes, procure ajuda. Conversar com um profissional — psicólogo ou psiquiatra— pode ajudar.

Além disso, muitas empresas oferecem programas de apoio psicológico que podem ser utilizados de forma confidencial. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de autocuidado.

6. Cultive relacionamentos positivos no ambiente de trabalho

Relações interpessoais saudáveis são fundamentais para um clima organizacional agradável e para o bem-estar. Invista tempo em conhecer seus colegas, promover diálogos construtivos e oferecer apoio mútuo. Ter alguém com quem contar em momentos difíceis ou para celebrar conquistas pode aliviar a pressão diária.

Caso haja algum conflito, busque ajuda no RH ou com o seu líder direto. Resolver as divergências o quanto antes ajuda a não criar uma bola de neve de problemas.

7. Pratique atividades físicas e cuide do sono

Cuidar do corpo é essencial para manter a mente saudável. Atividades físicas regulares, como caminhadas, ioga ou musculação, liberam endorfinas, que ajudam a aliviar o estresse e promovem uma sensação de bem-estar.

Da mesma forma, garantir uma boa noite de sono é crucial para recuperar as energias e melhorar a concentração. Estabeleça uma rotina de sono regular e crie um ambiente tranquilo para dormir, evitando dispositivos eletrônicos antes de deitar.

Quais são os 3 pilares da saúde mental?

A saúde mental é sustentada por três pilares principais, e todos eles devem estar em harmonia para que o trabalhador se sinta bem e capaz de desempenhar suas demandas. Veja:

Emocional: Capacidade de lidar com sentimentos como tristeza, raiva e alegria, mantendo o equilíbrio. No mundo corporativo, um dos sintomas que predomina é a ansiedade e insegurança de não conseguir manter o emprego e pagar as contas; Físico: Um corpo saudável, com alimentação equilibrada, sono adequado e prática de exercícios, contribui diretamente para o bem-estar mental. Como a maioria dos profissionais trabalha sentada em frente a um computador, é indicado fazer pausas para caminhar e ginástica para evitar dores nos punhos, dedos e demais articulações; Social: Relações interpessoais positivas fortalecem a sensação de pertencimento e apoio, reduzindo a ansiedade e o estresse. Pode ser mais difícil socializar em regimes home office, mas dinâmicas podem ajudar os times a interagirem entre si.

Por que cuidar da saúde mental é importante?

Manter a saúde mental é essencial não apenas para o bem-estar individual, mas também para o desempenho profissional. Problemas como estresse crônico, ansiedade e depressão podem reduzir a produtividade, aumentar o absenteísmo (ausência do trabalho) e afetar relacionamentos.

Deste modo, investir na saúde mental dos funcionários promove melhores resultados profissionais, e, consequentemente, melhores resultados financeiros para as empresas.

Como as empresas podem ajudar os funcionários a cuidarem da saúde mental?

As empresas têm um papel crucial na promoção do bem-estar de seus colaboradores. Algumas práticas incluem:

Oferecer programas de assistência psicológica: Disponibilizar terapias ou serviços de apoio psicológico aos funcionários;

Promover horários flexíveis: Permitir que os colaboradores tenham maior controle sobre sua rotina reduz o estresse;

Incentivar pausas e férias regulares: Garantir que os funcionários tenham tempo para descansar e se recuperar;

Criar um ambiente de trabalho positivo: Combater assédio, bullying e promover uma cultura de respeito e inclusão;

Realizar workshops e palestras: Investir em treinamentos sobre saúde mental e gestão de estresse;

Companhias que priorizam a saúde mental observam melhor produtividade, maior retenção de talentos e um ambiente mais colaborativo e inovador.

Por que você deve saber disso?

Cuidar da saúde mental é essencial para lidar com os desafios do dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Entender como preservar seu bem-estar ajuda a prevenir problemas graves, como burnout e ansiedade crônica, melhora sua performance no trabalho, fortalece relacionamentos e aumenta sua qualidade de vida.

Saber identificar sinais de sobrecarga e buscar apoio é um passo fundamental para construir uma carreira saudável e sustentável em qualquer área.