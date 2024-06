Currículo Lattes é importante para carreira? Saiba como fazer o seu

O Currículo Lattes é crucial para estudantes, pesquisadores e profissionais que desejam estabelecer suas carreiras acadêmicas e científicas no Brasil. Aceito e utilizado por universidades, agências de financiamento e empresas, o Currículo Lattes é mais do que um documento comum; ele fornece um retrato detalhado da trajetória acadêmica e profissional. Neste artigo, vamos explorar a importância do Currículo Lattes e fornecer um guia prático sobre como fazer o seu, utilizando as melhores práticas de SEO e informações dos principais sites de educação e divulgação acadêmica.

A importância do Currículo Lattes

O Currículo Lattes é essencial para quem almeja reconhecimento e oportunidades no meio acadêmico e na pesquisa científica. Ele é amplamente utilizado por universidades, institutos de pesquisa e agências de fomento como CNPq, CAPES e FAPESP.

O Currículo Lattes é um padrão nacional que facilita a avaliação e comparação de trajetórias acadêmicas e profissionais. Agências de fomento utilizam o Lattes para avaliar candidatos a bolsas de estudo, financiamentos e projetos de pesquisa.

Professores, pesquisadores e profissionais utilizam o Lattes para identificar potenciais colaboradores e estabelecer redes de contato.

Como fazer seu Currículo Lattes

Criar e manter um Currículo Lattes atualizado é um passo crucial para destacar-se na academia e na pesquisa. A plataforma Lattes, mantida pelo CNPq, é o principal sistema para a criação e gerenciamento do currículo. Veja como fazer o seu:

passo 1: acesso e cadastro

Acesso à plataforma : Acesse o site da Plataforma Lattes (lattes.cnpq.br) e clique em "Cadastrar novo currículo".

: Acesse o site da Plataforma Lattes (lattes.cnpq.br) e clique em "Cadastrar novo currículo". Cadastro inicial: Preencha seus dados pessoais e crie um login e senha para acessar o sistema.

passo 2: preenchimento das informações

O Currículo Lattes é dividido em várias seções que devem ser preenchidas detalhadamente. As principais seções incluem:

Dados pessoais e de contato : Insira informações básicas como nome, endereço, telefone e e-mail.

: Insira informações básicas como nome, endereço, telefone e e-mail. Formação acadêmica : Adicione informações sobre sua graduação, pós-graduação, cursos de especialização e outras formações.

: Adicione informações sobre sua graduação, pós-graduação, cursos de especialização e outras formações. Atuação profissional : Inclua detalhes sobre suas experiências de trabalho, cargos ocupados e responsabilidades.

: Inclua detalhes sobre suas experiências de trabalho, cargos ocupados e responsabilidades. Produção bibliográfica : Liste suas publicações, como artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos em anais de congressos, entre outros.

: Liste suas publicações, como artigos, livros, capítulos de livros, trabalhos em anais de congressos, entre outros. Produção técnica : Adicione informações sobre patentes, softwares, protótipos e outras produções técnicas.

: Adicione informações sobre patentes, softwares, protótipos e outras produções técnicas. Orientações e bancas: Informe sobre suas atividades de orientação de alunos e participação em bancas de avaliação.

passo 3: atualização constante

Manter o Currículo Lattes atualizado é crucial para refletir com precisão sua trajetória acadêmica e profissional.

Revise e atualize seu currículo regularmente, incluindo novas publicações, projetos, cursos e outras atividades. Certifique-se de que todas as informações estão corretas e bem detalhadas, pois isso facilita a avaliação por parte de instituições e agências de fomento.

Dicas para um Currículo Lattes eficaz

Para tornar seu Currículo Lattes mais atrativo e eficaz, considere as seguintes dicas:

Clareza e objetividade : Seja claro e objetivo na descrição de suas atividades e realizações. Evite jargões e termos técnicos desnecessários.

: Seja claro e objetivo na descrição de suas atividades e realizações. Evite jargões e termos técnicos desnecessários. Organização e estrutura : Utilize a estrutura da plataforma para organizar suas informações de forma lógica e coesa.

: Utilize a estrutura da plataforma para organizar suas informações de forma lógica e coesa. Destaque suas realizações: Enfatize suas principais realizações acadêmicas e profissionais, como prêmios, honrarias e publicações de destaque.

Por que é importante você ter um Currículo Lattes

O Currículo Lattes é uma ferramenta indispensável para quem deseja construir uma carreira sólida na academia e na pesquisa científica. Sua importância vai além da simples apresentação de um currículo, sendo fundamental para o reconhecimento, financiamento e networking no meio acadêmico. Seguindo as dicas e passos apresentados, você poderá criar e manter um Currículo Lattes eficaz, destacando-se no cenário acadêmico e científico.