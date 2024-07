"Como você trabalha sob pressão?": saiba o que você deve responder na entrevista de emprego

A pergunta "Como você trabalha sob pressão?" é uma das mais comuns em entrevistas de emprego. Ela visa avaliar sua capacidade de lidar com situações estressantes e sua resiliência no ambiente de trabalho. Responder de forma eficaz a essa pergunta pode ser decisivo para conquistar a vaga desejada. A seguir, exploramos como você pode abordar essa questão de maneira estratégica

Entendendo a importância da pergunta

Os recrutadores fazem essa pergunta para entender como você se comporta em momentos de alta demanda e pressão. Eles querem saber se você consegue manter a calma, priorizar tarefas e entregar resultados mesmo em situações adversas. Sua resposta deve demonstrar que você possui habilidades de gestão de tempo, organização e resiliência.

Estruturando sua resposta

1. Dê um exemplo concreto

Utilize a técnica STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado) para estruturar sua resposta. Isso ajuda a fornecer uma narrativa clara e focada sobre como você lidou com a pressão em situações reais.

Exemplo: "Sempre trabalhei bem sob pressão. Um exemplo foi quando nossa equipe tinha que entregar um projeto crítico para um cliente em um prazo muito apertado. A situação era desafiadora porque o cliente solicitou várias mudanças de última hora."

2. Descreva as ações que você tomou

Explique as estratégias que você utilizou para lidar com a pressão. Isso pode incluir a organização de tarefas, delegação, comunicação eficaz e técnicas de gerenciamento de estresse.

Exemplo: "Nesse projeto, decidi dividir as tarefas prioritárias entre os membros da equipe com base em suas habilidades. Mantive uma comunicação constante com o cliente para gerenciar expectativas e assegurar que estávamos alinhados. Além disso, implementei checkpoints diários para monitorar o progresso e ajustar o plano conforme necessário."

3. Destaque os resultados

Mostre os resultados positivos que você alcançou apesar da pressão. Isso demonstra que você não só consegue lidar com situações estressantes, mas também entregar resultados de qualidade.

Exemplo: "Graças a essas medidas, conseguimos entregar o projeto dentro do prazo e com a qualidade esperada. O cliente ficou extremamente satisfeito, o que resultou em novos contratos e aumento da nossa reputação no mercado."

4. Mencione suas habilidades e qualidades

Reforce suas habilidades e qualidades que permitem trabalhar bem sob pressão, como organização, resiliência, foco e habilidades de comunicação.

Exemplo: "Minha habilidade de organizar tarefas, manter a calma e comunicar-me eficazmente com a equipe e os clientes são fundamentais para meu desempenho em situações de alta pressão. Acredito que essas habilidades me permitem transformar desafios em oportunidades de crescimento."

Dicas adicionais

Seja honesto: Evite exagerar suas capacidades ou inventar situações. A honestidade é sempre a melhor política. Seja positivo: Mostre que você vê situações de pressão como oportunidades de aprendizado e crescimento. Pratique sua resposta: Ensaiar suas respostas pode ajudar a torná-las mais naturais e convincentes durante a entrevista.

Exemplo de resposta completa

Pergunta: "Como você trabalha sob pressão?"

Resposta: "Sempre trabalhei bem sob pressão. Um exemplo foi quando nossa equipe tinha que entregar um projeto crítico para um cliente em um prazo muito apertado. A situação era desafiadora porque o cliente solicitou várias mudanças de última hora. Decidi dividir as tarefas prioritárias entre os membros da equipe com base em suas habilidades e mantive uma comunicação constante com o cliente para gerenciar expectativas e assegurar que estávamos alinhados. Além disso, implementei checkpoints diários para monitorar o progresso e ajustar o plano conforme necessário. Graças a essas medidas, conseguimos entregar o projeto dentro do prazo e com a qualidade esperada. O cliente ficou extremamente satisfeito, o que resultou em novos contratos e aumento da nossa reputação no mercado. Minha habilidade de organizar tarefas, manter a calma e comunicar-me eficazmente com a equipe e os clientes são fundamentais para meu desempenho em situações de alta pressão. Acredito que essas habilidades me permitem transformar desafios em oportunidades de crescimento."

Por que você deve saber responder isso

Responder à pergunta "Como você trabalha sob pressão?" de forma eficaz pode causar uma impressão positiva e diferenciá-lo dos outros candidatos. Use exemplos concretos, destaque suas ações e resultados, e mencione suas habilidades e qualidades. Preparar-se bem para essa pergunta pode aumentar significativamente suas chances de sucesso na entrevista de emprego.