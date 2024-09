"Como você lida com prazos apertados?": como responder na entrevista de emprego

Lidar com prazos apertados é uma habilidade essencial em muitos ambientes de trabalho, especialmente em setores onde o ritmo acelerado é a norma. Quando questionado em uma entrevista sobre como você lida com prazos apertados, é importante fornecer uma resposta que demonstre sua capacidade de gerenciar o tempo de forma eficaz e entregar resultados de alta qualidade mesmo sob pressão. Aqui estão algumas estratégias que você pode usar para estruturar sua resposta, segundo o site Indeed:

1. Escolha um prazo específico que você teve que cumprir

O primeiro passo para responder a essa pergunta de forma eficaz é escolher um exemplo específico de uma situação em que você teve que cumprir um prazo apertado em seus empregos anteriores. Idealmente, selecione uma situação que esteja relacionada ao cargo para o qual você está se candidatando. Quanto mais detalhes você puder incluir, mais fácil será para o entrevistador avaliar a situação e entender como você trabalha sob pressão. Se você não tiver experiência com prazos apertados, pode abordar como você lidaria com essa situação em um cenário hipotético ou escolher uma situação em que demonstrou habilidades eficazes de gerenciamento de tempo.

2. Destaque a urgência do prazo escolhido

Ao contar sua história, é importante abordar a importância do prazo passado, explicando o contexto completo da situação, incluindo com quem você estava trabalhando e os desafios de cumprir o prazo. Também é útil para os entrevistadores saber com que frequência você precisava cumprir prazos em empregos anteriores. Por exemplo, se seu empregador anterior exigia que você cumprisse prazos mensais, semanais ou até diários, destaque esse fato para mostrar sua familiaridade com prazos recorrentes.

3. Aborde os métodos que você utilizou para cumprir o prazo

Os gerentes de contratação frequentemente perguntam sobre prazos para entender as estratégias que os candidatos empregam para lidar com essas situações. Se você encontrou um método ou ferramenta que facilita o cumprimento de prazos, considere destacar isso na entrevista. Ao elaborar sua resposta, certifique-se de que seu método de cumprimento de prazos esteja alinhado com o cargo que você está buscando e explique como você prioriza suas tarefas para cumprir os prazos de maneira eficaz.

4. Declare os resultados alcançados

O próximo passo é explicar o que você conseguiu ao cumprir o prazo e o que aprendeu ao lidar com a situação adequadamente. Por exemplo, você pode explicar como economizou tempo e energia ao concluir uma tarefa antes do prazo e como isso aumentou sua produtividade. Você também pode ter aprendido que é mais fácil entregar um trabalho de alta qualidade e cumprir prazos quando separa projetos em fases e conclui a fase que leva mais tempo o mais cedo possível. O resultado é frequentemente a parte mais importante de responder a essa pergunta de entrevista, pois o gerente de contratação geralmente quer determinar o que você aprendeu com a situação e o impacto que teve no seu trabalho futuro.

5. Mantenha uma atitude positiva

Como você aborda prazos é importante para um entrevistador, pois eles querem determinar se você pode trabalhar sob pressão e lidar com restrições de tempo. Ao fornecer um exemplo de como você cumpriu um prazo, tente manter uma atitude positiva. Se você aborda prazos de maneira positiva, em vez de com apreensão, um gerente de contratação pode determinar que você é capaz de lidar com as responsabilidades do cargo disponível.

Essa estrutura permitirá que você responda de maneira clara, completa e confiante, mostrando que você é capaz de lidar com prazos apertados e entregar resultados de alta qualidade mesmo sob pressão.