Como usar o storytelling para crescer na sua carreira

Storytelling é uma técnica poderosa que vai muito além de contar histórias. Quando usada corretamente, ela pode ajudar profissionais a se destacarem no mercado de trabalho, a conquistarem posições de liderança e a se conectarem de forma mais profunda com colegas, clientes e superiores. A habilidade de contar histórias cativantes, que transmitam ideias e valores, pode transformar a maneira como você apresenta projetos, propõe soluções e lidera equipes. Quer aprender a usar o storytelling para impulsionar sua carreira? Confira essas dicas essenciais.

1. Construa uma narrativa clara e envolvente

O primeiro passo para aplicar o storytelling em sua carreira é desenvolver uma narrativa clara e envolvente. Quando você está se apresentando em uma reunião, negociando um contrato ou fazendo uma apresentação, não basta apenas mostrar números e fatos. É preciso criar uma conexão emocional com a audiência. A história que você conta deve ter uma estrutura simples: início, meio e fim. Apresente o desafio, mostre como você ou sua equipe o enfrentou e, finalmente, traga a solução ou o aprendizado.

Por exemplo, ao apresentar um case de sucesso para a diretoria, em vez de apenas mostrar os resultados alcançados, você pode começar explicando o contexto inicial, os desafios que precisaram ser superados e como a estratégia implementada mudou o rumo da situação. Essa abordagem prende a atenção e deixa os resultados mais memoráveis.

2. Use personagens e emoções

Uma das grandes forças do storytelling é a capacidade de humanizar fatos e dados por meio de personagens. Isso ajuda a criar identificação e empatia com quem ouve. Mesmo que você esteja falando sobre um projeto ou uma ideia, tente incluir pessoas reais em sua história – sejam elas clientes, colegas de equipe ou até você mesmo. Mostre os desafios que esses personagens enfrentaram e como eles superaram os obstáculos.

Além disso, use as emoções a seu favor. Histórias que transmitem emoções, sejam elas de superação, inspiração ou determinação, tendem a ter um impacto muito maior na audiência. Quando as pessoas se conectam emocionalmente, elas lembram melhor da mensagem transmitida.

3. Mostre o impacto real

O storytelling também pode ser uma ótima ferramenta para mostrar o impacto real das suas ações no ambiente de trabalho. Quando você está buscando uma promoção ou deseja liderar um projeto, contar histórias que mostrem como suas decisões e ações trouxeram resultados concretos pode ser um diferencial. Em vez de apenas dizer que você atingiu as metas, compartilhe o contexto em que essas metas foram alcançadas, os obstáculos superados e os resultados diretos para a empresa ou equipe.

Isso ajuda a destacar o valor que você agrega e cria uma narrativa mais forte para a sua trajetória profissional. As histórias que você conta devem sempre enfatizar como suas habilidades e ações impactam positivamente a organização.

4. Adapte o storytelling ao público

Assim como em qualquer comunicação eficaz, o segredo do storytelling de sucesso é adaptar a mensagem para o público certo. Ao contar uma história em uma entrevista de emprego, em uma reunião com a equipe ou em uma apresentação para o CEO, você precisa ajustar a linguagem, o tom e o conteúdo da narrativa. Entenda quais são os interesses e expectativas do seu público para que a história ressoe de forma mais eficaz.

Se o seu público são diretores da empresa, foque mais nos resultados financeiros e estratégicos. Se está falando com sua equipe, priorize a parte humana e colaborativa da história. Adaptar sua narrativa ao contexto e ao público ajuda a aumentar o engajamento e a garantir que a mensagem seja bem recebida.

5. Use storytelling para se destacar em entrevistas de emprego

O storytelling pode ser um trunfo durante entrevistas de emprego. Quando o recrutador faz perguntas sobre suas experiências anteriores, ele quer mais do que respostas objetivas. Ele quer entender quem você é como profissional e como você resolve problemas. Ao responder perguntas como “Me fale sobre um desafio que você enfrentou no trabalho”, utilize o storytelling para contextualizar a situação, descrever as ações que tomou e concluir com o impacto que suas decisões tiveram.

Essa abordagem ajuda a criar uma imagem mais completa do seu perfil profissional e dá ao recrutador uma visão mais clara de suas habilidades e potencial.