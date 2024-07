Como usar o método de estudo PQRST para fixar melhor conceitos

A busca por técnicas de estudo eficazes é uma constante entre estudantes e profissionais que desejam aprimorar seu aprendizado e retenção de informações.

Entre as várias metodologias disponíveis, o método PQRST se destaca como uma abordagem estruturada e eficiente.

O que é o método de estudo PQRST?

O método PQRST é uma técnica de estudo projetada para ajudar os estudantes a compreender, organizar e reter informações de maneira mais eficaz. O acrônimo PQRST representa as cinco etapas do processo: Preview (Pré-visualização), Question (Pergunta), Read (Leitura), Self-recite (Auto-recitagem), e Test (Teste).

Para entender o que é método PQRST, é preciso entender que cada uma das etapas desempenha um papel crucial no fortalecimento da compreensão e da memória dos conteúdos estudados.

Essa é uma técnica importante para os estudos e para se tornar mais produtivo, assim como Pomodoro, OKRs e muitas outras.

Como funciona o método de estudo PQRST?

Para saber como funciona o PQRST, você precisa entender os passos dessa técnica. Veja abaixo como funciona.

1. Preview (Pré-visualização)

A primeira etapa do método PQRST é a pré-visualização. Durante esta fase, o estudante realiza uma leitura rápida e superficial do material, sem se aprofundar nos detalhes.

O objetivo do PQRST começa dessa mentira. Essa fase tem como meta obter uma visão geral do conteúdo, identificar os principais tópicos e se familiarizar com a estrutura do texto. Isso ajuda a criar um "mapa mental" do que será estudado.

Para realizar a pré-visualização, faça o seguinte: leia os títulos, subtítulos e legendas; observe gráficos, tabelas e imagens; leia o resumo ou a introdução e a conclusão do texto e identifique palavras-chave e conceitos principais.

2. Question (Pergunta)

A segunda etapa é formular perguntas sobre o material que será estudado. Essas perguntas devem ser baseadas na pré-visualização e focadas nos principais tópicos e conceitos identificados.

Esta fase é essencial para direcionar a leitura e manter o foco nos pontos mais importantes. Essa é uma dica importantíssima para se concentrar nos estudos.

Mas como formular perguntas? Transforme os títulos e subtítulos em perguntas; pergunte a si mesmo o que você espera aprender com cada seção e questione sobre os conceitos-chave e sua importância.

3. Read (Leitura)

A terceira etapa envolve a leitura atenta do material. Nesta fase, o estudante busca responder às perguntas formuladas anteriormente, aprofundando-se nos detalhes e compreendendo melhor os conceitos.

A leitura deve ser ativa, com destaque para pontos importantes, anotações e reflexões sobre o conteúdo.

Para realizar uma leitura eficaz: leia com atenção, buscando respostas para as perguntas; faça anotações e destaque informações importantes e relacione novos conhecimentos com informações já conhecidas.

4. Self-recite (Auto-recitagem)

A auto-recitagem é a quarta etapa do método PQRST e consiste em recitar ou explicar o conteúdo estudado em voz alta, sem consultar o material. Esta prática ajuda a consolidar as informações na memória de longo prazo e a identificar possíveis lacunas no entendimento.

Siga essas instruções para fazer auto-recitagem: feche o livro e tente explicar os conceitos principais em suas próprias palavras; responda às perguntas que você formulou na segunda etapa e revise suas anotações para verificar se você se esqueceu de algum ponto importante.

5. Test (Teste)

A última etapa é o teste. Nesta fase, o estudante deve avaliar seu conhecimento sobre o material estudado. Isso pode ser feito respondendo a questionários, realizando exercícios ou simulando provas.

Para realizar o teste: responda a questões ou faça exercícios relacionados ao conteúdo; utilize testes práticos ou simulados e revise os pontos fracos identificados e estude-os novamente. Esse método é ótimo para o estudo de concursos públicos, vestibulares e outras coisas.

Vantagens do método de estudo PQRST

O método PQRST oferece várias vantagens para os estudantes. Veja abaixo algumas vantagens do método PQRST.

O primeiro é a organização: o método oferece uma estrutura clara para o estudo, ajudando a organizar o conteúdo de maneira lógica e coerente.

Além disso, o método gera um engajamento ativo. A técnica incentiva a leitura ativa e a reflexão sobre o material, aumentando o engajamento com o conteúdo. Esse é um grande benefício do método PQRST.

Há também uma melhoria na retenção. A combinação de leitura, recitação e teste ajuda a consolidar as informações na memória de longo prazo.

O autoconhecimento também é um ponto bastante interessante. O método permite que os estudantes identifiquem suas áreas de fraqueza e foquem nos pontos que precisam de mais atenção.

Por fim, esse método permite bastante adaptabilidade. Pode ser aplicado a diversos tipos de material de estudo, desde textos acadêmicos até manuais técnicos. Essa técnica também ajuda bastante a construir um futuro profissional, pois ela permite se tornar mais produtivo nas atividades profissionais.

Outros métodos de estudo

Além do método PQRST, existem várias outras técnicas de estudo que podem ser eficazes dependendo das preferências e necessidades do estudante.

1. Técnica Feynman

A Técnica Feynman é nomeada em homenagem ao físico Richard Feynman. O método envolve três passos principais: escolher um conceito, explicá-lo como se estivesse ensinando a alguém sem conhecimento prévio, e revisar as lacunas no entendimento.

Ao simplificar o conteúdo e identificar pontos de confusão, a Técnica Feynman ajuda a aprofundar a compreensão e a retenção do material.

2. Mapas Mentais

Os mapas mentais são ferramentas visuais que ajudam a organizar informações de maneira não linear. Criados por Tony Buzan, esses diagramas utilizam palavras-chave, cores e imagens para representar ideias e suas conexões.

Mapas mentais são especialmente úteis para visualizar relações entre conceitos, planejar projetos e revisar conteúdos complexos de forma rápida e eficiente.

3. Flashcards

Os flashcards são cartões de estudo que contêm perguntas de um lado e respostas do outro. Eles são uma ferramenta eficaz para memorização ativa e revisão repetida.

A técnica de repetição espaçada, onde os flashcards são revisados em intervalos crescentes, maximiza a retenção a longo prazo e é particularmente útil para aprender vocabulário, fórmulas e fatos específicos.

4. Pomodoro

A técnica Pomodoro, desenvolvida por Francesco Cirillo, é um método de gerenciamento de tempo que divide o trabalho em intervalos de 25 minutos, chamados de "pomodoros", seguidos por uma breve pausa.

Após quatro "pomodoros", uma pausa mais longa é feita. Esta abordagem ajuda a manter a concentração, reduzir a fadiga e aumentar a produtividade ao quebrar as tarefas em segmentos gerenciáveis.

5. Fichamento

O fichamento é uma técnica de estudo que envolve a criação de resumos detalhados e organizados do material lido. Esses resumos podem incluir citações diretas, paráfrases, comentários e reflexões pessoais.

O processo de fichamento ajuda a digerir e internalizar a informação, ao mesmo tempo que cria um recurso de estudo útil para futuras revisões.

