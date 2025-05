Como usar o managing up para construir um relacionamento produtivo com seu gestor

Construir um bom relacionamento com o gestor vai muito além de cumprir tarefas — envolve compreender seus desafios, adaptar a comunicação e antecipar necessidades. O conceito de managing up, ou “gerenciar para cima”, é uma habilidade que tem ganhado espaço entre profissionais que buscam dinamizar a rotina e elevar a produtividade da equipe.

O que é managing up

Managing up é a prática de administrar a relação com o gestor de forma consciente e proativa, alinhando-se às prioridades e estilo de trabalho dele. A ideia não é bajular, mas facilitar a comunicação, antecipar demandas e colaborar para que o líder consiga tomar decisões com mais agilidade. Isso implica entender os objetivos, os modos de operação e as expectativas do chefe.

Como usar a técnica managing up na prática

1. Conheça o estilo do seu gestor

Observe se ele prefere informações objetivas e dados ou abordagens mais intuitivas e conversas informais. Entender essa preferência evita ruídos e torna a comunicação mais eficiente.

2. Ajuste a frequência das atualizações

Pergunte qual o melhor formato e a periodicidade ideal para manter seu líder informado, seja por e-mail, mensagens rápidas ou reuniões presenciais.

3. Apresente soluções, não apenas problemas

Ao identificar desafios, leve também sugestões práticas para resolvê-los. Essa postura demonstra proatividade e compromisso com o sucesso da equipe.

4. Antecipe necessidades e prioridades

Fique atento às demandas futuras do gestor e da área para oferecer suporte antes mesmo que sejam solicitados, facilitando a tomada de decisão.

5. Seja claro e objetivo

Evite detalhes excessivos que possam sobrecarregar seu líder. Foque nas informações essenciais e no impacto das suas entregas nos resultados do negócio.

Diferenciais do managing up

Diferente da simples obediência, managing up coloca o colaborador como um parceiro estratégico, capaz de influenciar positivamente o fluxo de trabalho. A prática valoriza a empatia, o pensamento antecipatório e a adaptação ao estilo do gestor, sem perder a autenticidade. Assim, cria-se um ambiente em que o profissional se torna essencial para o sucesso da equipe.

Fatores importantes a considerar

Managing up depende da abertura do gestor para o diálogo e feedback. Sem essa disposição, o método pode não funcionar. É preciso reconhecer limites, especialmente em ambientes com lideranças autoritárias ou tóxicas. Além disso, a prática exige equilíbrio para não se tornar uma forma de manipulação ou bajulação.

Para se destacar, profissionais devem desenvolver habilidades como inteligência emocional, comunicação clara e proatividade. Investir em cursos sobre liderança colaborativa, gestão de conflitos e people analytics pode ampliar a eficácia da relação com os gestores.