Como usar a técnica "STAR" para mandar bem na entrevista de emprego

Se preparar para uma entrevista de emprego é essencial para causar uma boa impressão e aumentar suas chances de sucesso. Uma das técnicas mais eficazes para responder perguntas comportamentais é a técnica "STAR". Ela ajuda a estruturar suas respostas de forma clara e concisa, destacando suas habilidades e experiências de maneira impactante. A seguir, explicamos como usar a técnica STAR para mandar bem na sua próxima entrevista.

O que é a técnica STAR?

A técnica STAR é um método que organiza suas respostas em quatro partes: Situação, Tarefa, Ação e Resultado. Cada componente ajuda a estruturar uma resposta completa e detalhada, facilitando a comunicação de suas competências e realizações ao entrevistador.

Situação: Descreva o contexto em que você estava envolvido.

Tarefa:

Ação:

Resultado:

Como aplicar a técnica STAR em entrevistas

Veja como aplicar a técnica STAR passo a passo com exemplos práticos para responder perguntas comuns em entrevistas de emprego.

1. Situação: descreva o contexto

Comece sua resposta descrevendo a situação ou o contexto em que o evento ocorreu. Seja específico e forneça detalhes suficientes para que o entrevistador entenda o cenário.

Exemplo: "Em meu emprego anterior como gerente de projetos na empresa XYZ, enfrentamos um desafio significativo quando um dos nossos principais clientes anunciou que estava insatisfeito com o progresso do projeto e ameaçou cancelar o contrato."

2. Tarefa: explique a tarefa ou o desafio

Depois de estabelecer o contexto, descreva a tarefa ou o desafio que você precisava enfrentar. Isso ajuda o entrevistador a entender o que estava em jogo.

Exemplo: "Como gerente de projetos, minha tarefa era recuperar a confiança do cliente e garantir que o projeto fosse entregue dentro do prazo e do orçamento estipulados."

3. Ação: detalhe as ações específicas que você tomou

Agora, explique as ações específicas que você tomou para enfrentar o desafio ou completar a tarefa. Concentre-se nas suas contribuições e no que você fez para resolver a situação.

Exemplo: "Eu organizei uma reunião de emergência com a equipe para discutir os problemas e identificar as áreas que precisavam de melhorias. Em seguida, criei um plano de ação detalhado com prazos ajustados e responsabilidades claras. Além disso, estabeleci uma comunicação mais frequente com o cliente, fornecendo atualizações semanais sobre o progresso do projeto."

4. Resultado: compartilhe os resultados ou impactos

Por fim, descreva os resultados das suas ações. Destaque os impactos positivos e, se possível, quantifique os resultados para torná-los mais tangíveis.

Exemplo: "Como resultado das ações que tomei, conseguimos completar o projeto dentro do novo prazo e do orçamento. O cliente ficou satisfeito com as melhorias e renovou o contrato para futuros projetos. A equipe também relatou um aumento na eficiência e na moral devido às mudanças implementadas."

Exemplos de perguntas comportamentais usando a técnica STAR

Para ilustrar ainda mais como usar a técnica STAR, aqui estão alguns exemplos de perguntas comportamentais e como respondê-las usando esse método.

Pergunta: "Fale sobre uma ocasião em que você teve que resolver um conflito no trabalho."

Resposta usando STAR: