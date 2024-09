Como usar a técnica de revisão espaçada para reter melhor o conteúdo estudado

A técnica de revisão espaçada é uma das mais eficazes para ajudar a reter melhor o conteúdo estudado. Ao seguir essas dicas simples, você pode maximizar sua capacidade de memorizar e compreender as informações a longo prazo, segundo a Oxford Learning:

1. Planeje sessões curtas e frequentes de revisão

Sessões de estudo curtas e frequentes são mais eficazes do que sessões longas e esporádicas. Isso permite que você tenha tempo para relembrar o que aprendeu e criar novas conexões, em vez de tentar estudar tudo de uma vez só. Torne essas sessões de estudo uma prática contínua ao longo do ano, não apenas algo que acontece antes de uma prova importante.

2. Revisite o conteúdo ao longo de um período de tempo prolongado

Em vez de tentar assimilar todo o material em uma ou duas sessões de estudo, reserve um tempo diariamente para revisar. Divida o material em tópicos e aborde cada um deles ao longo de algumas semanas. Alterne entre os tópicos, com períodos mais longos de tempo entre cada sessão que se concentra em um tópico específico.

Por exemplo, se você está começando uma nova unidade em uma matéria, dedique uma sessão de estudo a ela. No dia seguinte, revisite o material. Depois, espere três dias e revise novamente. Um cronograma típico de repetição espaçada pode parecer assim:

Dia 1: Sessão inicial de estudo

Dia seguinte: Revisão

Após 3 dias: Revisão

Após 1 semana: Revisão

Após 2 semanas: Revisão

3. Revise material antigo primeiro

Ao estudar informações recentes, certifique-se de voltar e revisar informações antigas importantes para mantê-las frescas na memória. Com a prática espaçada, é bom esquecer um pouco. Para que o estudo seja eficaz, é necessário estudar, quase esquecer, e depois estudar novamente. O objetivo é fazer o cérebro trabalhar para lembrar o que foi estudado na última sessão. Quanto mais o cérebro é desafiado a recordar material passado, melhor você será capaz de lembrar dele no futuro.

4. Incorpore material antigo com novas informações

Conforme você revisita material anterior, também estará aprendendo novo conteúdo. Essa é uma oportunidade para entender como os tópicos antigos e novos se conectam. Enquanto revisa e revisita material passado, pense em como ele se relaciona com outras coisas que você está aprendendo.

5. Crie resumos e listas de verificação

Durante cada sessão de estudo, crie resumos ou listas breves. Cada vez que você revisitar o material, use esses resumos para estimular sua memória. Isso facilitará a incorporação de novo material àquilo que já foi aprendido. Além disso, manterá você no caminho certo com o material sendo estudado em cada sessão.

A técnica de revisão espaçada não apenas melhora sua capacidade de lembrar informações, mas também ajuda a consolidar o conhecimento de forma mais eficaz, garantindo que você esteja sempre preparado para relembrar o que aprendeu, seja em provas ou em situações práticas.