Como usar a técnica das Palavras Aleatórias para resolver problemas de uma maneira diferente

Empresas que incentivam a criatividade entre seus funcionários conseguem inovar e criar soluções disruptivas para o mercado. No entanto, no dia a dia, passamos apenas 2% do tempo tendo ideias realmente novas e originais . O restante do tempo seguimos processos estabelecidos, automatizamos tarefas e usamos suposições para reduzir a carga mental.

Para romper essa lógica e estimular soluções inovadoras, é preciso treinar o pensamento criativo. Uma das técnicas mais eficazes para isso é a das “Palavras Aleatórias”, desenvolvida por Edward de Bono, um dos maiores especialistas em pensamento lateral. Essa abordagem ajuda profissionais a encontrar novas associações entre conceitos aparentemente desconectados, levando a insights inesperados.

Como funciona a técnica das Palavras Aleatórias

A técnica consiste em introduzir uma palavra aleatória durante uma sessão de brainstorming ou em uma reunião de negócios. Essa palavra deve ser um substantivo, pois os substantivos evocam símbolos comuns que cada pessoa pode associar de maneira diferente.

A aplicação segue alguns passos:

Definição do problema – A pergunta deve ser clara, nem muito específica nem muito genérica, e indicar os objetivos e desafios da solução buscada. Geração inicial de ideias – Cada participante escreve suas primeiras sugestões sem influências externas. Compartilhamento e construção coletiva – O grupo compartilha as ideias iniciais e expande-as, combinando ou aprimorando sugestões. Uso das Palavras Aleatórias – O facilitador apresenta uma palavra aleatória, e os participantes devem conectá-la ao problema por meio de associações. Esse processo é repetido algumas vezes para ampliar a visão sobre o desafio. Filtragem e implementação – As ideias mais promissoras são selecionadas para testes e implementação.

Um caso real de inovação com essa técnica

Um exemplo concreto de sucesso vem de uma empresa de tecnologia da lista Fortune 2000. Durante uma sessão de ideação, os engenheiros precisavam aumentar a eficiência de um novo produto antes de seu lançamento. Após o brainstorming inicial, surgiu a palavra aleatória “ímã”.

Um dos engenheiros, ao refletir sobre o termo, seguiu esta sequência de associações:

Ímã → Atração → Elementos próximos → Como aproximar as partes do produto para melhorar sua eficiência?

Essa nova perspectiva levou à ideia de reconfigurar os componentes internos para reduzir a distância entre as partes, resultando em um aumento de 200% na eficiência do produto e redução de custos . O resultado foi um dos maiores sucessos de mercado da empresa naquele ano.

Criatividade como cultura organizacional

Empresas como Apple e Pixar adotam regularmente sessões de ideação para estimular a inovação. Organizações que fortalecem a criatividade dentro de sua cultura podem não apenas resolver problemas de forma mais eficiente, mas também criar produtos, serviços e experiências de alto impacto .

O pensamento lateral e técnicas como a de Edward de Bono ajudam a desafiar suposições, encontrar novas oportunidades e criar diferenciais competitivos. No cenário atual, as empresas que empoderam seus funcionários a inovar diariamente não apenas sobrevivem, mas também se destacam no mercado.