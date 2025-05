Como usar a Amostragem Bola de Neve para construir redes de aprendizado colaborativo?

Identifique um líder ou especialista inicial : Comece com uma pessoa que tenha conhecimento relevante ou experiência em um tópico específico e que tenha uma rede de contatos forte dentro do grupo de interesse. Esse líder será a chave para iniciar a rede;

Selecione participantes estratégicos: A partir do líder inicial, peça indicações de pessoas que tenham expertise complementar ou conhecimento em áreas específicas que contribuam para o aprendizado colaborativo. As indicações devem ser cuidadosamente escolhidas para garantir a diversidade e qualidade do aprendizado;