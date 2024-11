Como um empregado frustrado do Google criou a maior plataforma de ideias e inspiração

A história do Pinterest é um exemplo fascinante de como a insatisfação no trabalho pode ser o catalisador para criar algo revolucionário. Ben Silbermann, cofundador da plataforma, era um funcionário frustrado do Google que decidiu transformar sua paixão por colecionar ideias e inspirações visuais em um negócio próprio. Hoje, o Pinterest é uma das maiores redes sociais do mundo, com milhões de usuários que utilizam a plataforma para explorar hobbies, planejar eventos e descobrir tendências.

Líderes inspiradores dominam as finanças: veja como desenvolver uma das habilidades mais importantes para os negócios neste treinamento aqui

1. A insatisfação que impulsionou uma grande ideia

Enquanto trabalhava no Google, Ben percebeu que seu papel na empresa não explorava sua criatividade e paixão por design. Ele sempre teve o hábito de colecionar itens e ideias, mas queria levar isso para o ambiente digital. Esse desejo se tornou o ponto de partida para criar uma plataforma que permitisse organizar e compartilhar inspirações de forma visual e prática.

2. O início difícil do Pinterest

O Pinterest não foi um sucesso imediato. Quando Ben lançou a plataforma em 2010, ele enfrentou a resistência dos investidores, que não acreditavam no potencial de uma rede social baseada em imagens. Apesar das dificuldades, Ben continuou investindo na ideia, ouvindo feedback de usuários iniciais e ajustando o produto para torná-lo mais atrativo.

3. Crescimento com base na comunidade

Um dos diferenciais do Pinterest foi seu foco em criar uma comunidade engajada. Ben incentivou o compartilhamento de ideias e inspirações, transformando a plataforma em um espaço para pessoas explorarem interesses como moda, decoração, gastronomia e viagens. Esse engajamento orgânico foi essencial para o crescimento do site, que logo se tornou um fenômeno global.

4. O impacto cultural do Pinterest

Hoje, o Pinterest não é apenas uma rede social, mas também uma ferramenta poderosa para planejamento e descoberta de tendências. Seja para organizar um casamento, redecorar uma casa ou buscar receitas, a plataforma transformou a maneira como as pessoas exploram e realizam projetos.

Por que você deve saber sobre isso

A trajetória de Ben Silbermann e do Pinterest é uma prova de que a frustração no trabalho pode ser o ponto de partida para algo incrível. Ao transformar sua paixão em uma ideia inovadora, Ben criou uma plataforma que inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua história destaca a importância de perseverar diante das adversidades e de ouvir o que os usuários realmente valorizam.

EXAME libera aulas sobre finanças

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

Transforme seu conhecimento em finanças em uma vantagem competitiva. Participe do pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME; inscreva-se

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.