Como responder "Se você fosse um produto, como se descreveria?" na entrevista de emprego

Perguntas criativas e fora do comum, como "Se você fosse um produto, como se descreveria?", são cada vez mais frequentes em entrevistas de emprego. Elas vão além de experiências técnicas e buscam avaliar o autoconhecimento, a capacidade de comunicação e a criatividade dos candidatos.

Para respondê-la é necessário ter mesclar criatividade e profissionalismo, para transmitir conseguir transmitir as habilidades, valores e competências. Veja algumas dicas que podem te ajudar neste momento.

Escolha um produto que represente suas características

Opte por algo que simbolize seus pontos fortes e que seja fácil de relacionar com a vaga. Por exemplo, um relógio pode representar pontualidade e organização. Em seguida, explique a razão da sua escolha e mostre porque ela é uma boa representação de você, relacionando suas qualidades e competências à função desejada.

Exemplo de resposta:

"Eu me descreveria como um smartphone. Assim como um smartphone é multitarefa, inovador e acessível, eu consigo gerenciar várias responsabilidades, me adaptar rapidamente às mudanças e me comunicar de forma eficiente com pessoas de diferentes perfis."

Entendendo o objetivo da pergunta

Perguntas como essa são criadas para entender como o candidato se enxerga quer ser percebido pelos outros. Ela também revela:

Criatividade e autoconhecimento: Sua escolha reflete como você pensa sobre si mesmo e seus diferenciais.

Sua escolha reflete como você pensa sobre si mesmo e seus diferenciais. Habilidade de comunicação: Sua capacidade de explicar a relação entre o produto escolhido e suas características.

Sua capacidade de explicar a relação entre o produto escolhido e suas características. Alinhamento com a cultura da empresa: O produto que você escolhe e a forma como o descreve podem indicar se você se ajusta aos valores e objetivos da organização.

Os recrutadores tentam enxergar além das competências técnicas e avaliar se você consegue transformar algo abstrato em uma narrativa clara e estratégica, uma habilidade essencial para cargos que exigem comunicação e pensamento criativo.

O que não responder a essa pergunta?

Para se sair bem no processo seletivo, é importante prestar atenção a algumas dicas. A principal delas é evitar respostas vagas ou genéricas. Ao invés de dizer "sou um produto bom" ou "sou como um carro porque gosto de ir rápido" , escolha exemplos mais criativos que fujam do clichê. Outras dicas são:

Não escolher produtos com conotação negativa:

Produtos associados a algo descartável ou que têm uma reputação ruim podem gerar interpretações erradas. Evite usar bebidas alcoólicas e cigarros como exemplos. Não exagere:

Evite parecer arrogante ao comparar-se com produtos extremamente luxuosos ou inatingíveis, como "um diamante raro". Não se contradiga:

Escolher um produto que condiz com as características que você demonstrou ao longo da entrevista pode passar uma impressão de falta de consistência.

Quais cargos costumam fazer esse tipo de pergunta?

Perguntas criativas e comportamentais, são mais comuns em entrevistas para posições que exigem habilidades interpessoais, criatividade e pensamento estratégico. Esses cargos geralmente estão relacionados a áreas em que a forma como você se comunica e resolve problemas é tão importante quanto suas qualificações técnicas, como:

1. Áreas de Comunicação e Marketing

Cargos como analista de marketing, gestor de conteúdo e publicitário frequentemente utilizam essas perguntas para avaliar a criatividade e a capacidade de conectar ideias de forma interessante.

A resposta demonstra como o candidato consegue construir narrativas e pensar fora da caixa, habilidades essenciais para criar campanhas, gerenciar marcas ou lidar com crises.

2. Cargos de Liderança

Gerentes, supervisores e diretores são frequentemente submetidos a perguntas desse tipo, pois precisam demonstrar autoconhecimento e habilidade de influência.

Um líder eficaz deve ser capaz de se avaliar, se comunicar de forma inspiradora e alinhar suas qualidades às metas da organização.

3. Áreas Criativas

Profissões como designer gráfico, redator, produtor audiovisual e arquiteto frequentemente incluem perguntas criativas em seus processos seletivos.

Os recrutadores querem observar como o candidato pensa de forma abstrata, cria associações inusitadas e explora conceitos que podem ser aplicados a projetos inovadores.

4. Startups e Empresas de Cultura Inovadora

Empresas que operam em ambientes dinâmicos e criativos, como startups, fazem esse tipo de pergunta para identificar se o candidato está alinhado com a cultura organizacional.

A capacidade de responder bem indica adaptabilidade, espírito de equipe e disposição para enfrentar desafios de maneira criativa.

5. Recursos Humanos e Psicologia Organizacional

Profissionais de RH e psicologia organizacional muitas vezes precisam demonstrar autoconhecimento e habilidade de compreender o comportamento humano.

Perguntas como essa testam a capacidade do candidato de alinhar suas características pessoais às demandas da função, além de demonstrar como ele lida com a própria imagem e comunicação.

Por que você deve saber disso?

Entender como responder perguntas criativas em entrevistas é crucial para destacar suas qualidades e alinhar-se ao que a empresa busca. Elas são uma oportunidade de mostrar autoconfiança, pensamento estratégico e como você pode agregar valor ao time.

Além disso, saber lidar com questões inesperadas ajuda a manter a calma em entrevistas e a transmitir uma imagem mais preparada e profissional. Com prática e autoconhecimento, você estará pronto para impressionar em qualquer situação!