Como responder "O que você faria se discordasse do seu chefe?" na entrevista de emprego

Durante uma entrevista de emprego, recrutadores avaliam não apenas as habilidades técnicas do candidato, mas também sua capacidade de lidar com desafios no ambiente de trabalho.

Uma das perguntas mais frequentes para medir o comportamento profissional é: "O que você faria se discordasse do seu chefe?". A forma como o candidato responde pode indicar seu nível de maturidade, comunicação e resolução de conflitos.

Como responder a essa pergunta?

Para se sobressair nas seletivas de emprego, o ideal é demonstrar respeito pela hierarquia, mas também reforçar sua capacidade de argumentação e pensamento crítico.

O time de recrutamento não busca candidatos apáticos que não conseguem se impor durante momentos críticos na empresa, mas também não querem contratar alguém que seja rude ou arrogante. Por isso, a dica é investir na parcimônia. Algumas estratégias incluem:

1. Destacar uma abordagem profissional e respeitosa

O candidato pode explicar que sempre buscaria um diálogo aberto com o gestor, apresentando seus pontos de vista de forma fundamentada.

Exemplo de resposta:

"Caso eu discordasse do meu chefe, eu primeiro avaliaria os motivos da minha discordância e buscaria embasá-los com dados ou exemplos concretos. Em seguida, procuraria uma conversa respeitosa para expor minha visão e entender a perspectiva dele. Se, mesmo assim, a decisão final fosse diferente da minha opinião, respeitaria e seguiria com o trabalho, buscando contribuir da melhor forma possível."

2. Mostrar habilidade para resolver conflitos de forma construtiva

Se o candidato já passou por essa situação no passado, pode relatar um caso real e demonstrar como lidou com a situação de forma profissional.

Exemplo de resposta:

"Em um emprego anterior, minha equipe precisava definir prazos para um projeto. Meu gestor sugeriu um cronograma que considerei inviável. Expliquei minha visão com base em prazos anteriores e recursos disponíveis. No final, chegamos a um acordo ajustando pequenas partes do planejamento. Acredito que uma abordagem colaborativa traz melhores resultados."

3. Reforçar a importância do alinhamento com a equipe

O recrutador quer saber se o candidato tem maturidade para entender que, mesmo discordando, é preciso manter a produtividade e o respeito às decisões da liderança.

Exemplo de resposta:

"Se discordasse do meu chefe, buscaria entender melhor sua perspectiva antes de expor minha opinião. Se, depois da conversa, minha visão ainda fosse diferente, aceitaria a decisão e trabalharia para executá-la da melhor maneira possível, pois sei que nem sempre minha visão será a final."

Por que o RH faz essa pergunta?

É comum que recrutadores façam esse tipo de pergunta para avaliar habilidades comportamentais dos candidatos. Além da capacidade de comunicação, buscam entender se estes são flexíveis e resilientes, e se sabem lidar com discordâncias sem comprometer o ambiente de trabalho.

Também analisam a postura profissional — se respeitam hierarquias — e o pensamento crítico, observando se eles têm argumentos sólidos para questionar decisões quando necessário.

Como se preparar para uma entrevista de emprego?

Para se preparar para as entrevistas e responder bem a essa e outras perguntas, é fundamental pesquisar sobre a empresa e sua cultura organizacional. Outras dicas são:

Praticar respostas para perguntas comuns: Ter exemplos prontos evita respostas vagas ou inseguras; Demonstrar confiança: Fale de maneira clara e objetiva, sem exagerar ou parecer ensaiado demais; Usar a técnica STAR: Para perguntas situacionais, siga o modelo Situação, Tarefa, Ação e Resultado ao contar uma experiência profissional.

Outras perguntas comuns feitas na entrevista de emprego

Além da questão sobre discordância com o chefe, outras perguntas bastante frequentes nas seletivas de emprego são:

"Fale sobre você."

"Quais são seus pontos fortes e fracos?"

"Por que devemos contratar você?"

"Como você lida com pressão?"

"Onde você se vê em cinco anos?"

Cada uma dessas perguntas tem um propósito e exige preparo para uma resposta estratégica. Para se sair bem em todas elas, é fundamental conhecer sobre a marca empregadora e sobre o cargo a qual está se postulando.

Quanto mais completas forem as respostas do candidato, maiores as chances dele se sair bem.

Além disso, demonstrar curiosidade pelo emprego também é bem visto, por isso, perguntas ao final da entrevista sobre a empresa e o escopo de trabalho costumam mostrar proatividade e interesse.

Por que você deve saber disso?

A forma como um candidato responde às perguntas de uma entrevista pode determinar se ele avança no processo seletivo ou não.

Saber estruturar uma resposta profissional e estratégica demonstra maturidade, inteligência emocional e capacidade de resolver conflitos. Ao se preparar para esse tipo de pergunta, o candidato aumenta suas chances de conquistar a vaga desejada.