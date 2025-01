Como responder "O que você faria nos primeiros 90 dias no cargo?" na entrevista de emprego

Durante entrevistas de emprego, é comum que os recrutadores perguntem: “O que você faria nos primeiros 90 dias no cargo?”. Essa questão pode parecer desafiadora, mas é uma oportunidade de mostrar planejamento, habilidades de adaptação e capacidade de gerar impacto desde o início, especialmente no período de experiência.

Respondê-la de forma estratégica demonstra que o candidato está preparado para assumir responsabilidades e entende as necessidades da empresa.

Como responder à pergunta?

Para se sair bem na sabatina, o ideal é dividir sua resposta em etapas e apresentar um plano de ação. Veja o exemplo:

Primeiras semanas: Explique que você priorizaria o entendimento da empresa, sua cultura e processos internos. Isso inclui observar, ouvir colegas e gestores e coletar informações. Próximas semanas: Fale sobre como aplicaria o aprendizado inicial para identificar oportunidades de melhoria e estabelecer metas práticas. Última etapa: Detalhe como você começaria a implementar mudanças ou projetos, alinhando suas ações com os objetivos da empresa e apresentando resultados iniciais.

Evite prometer resultados irreais, e não minta na entrevista, uma vez que isto pode manchar a sua imagem perante a empresa. Para se destacar, mostre um planejamento equilibrado que combine aprendizado, observação e execução.

Além disso, assim como no caso dos currículos, personalizar a resposta com base no cargo e na empresa demonstra que você estudou a posição e está preparado para os desafios.

O que não responder a essa pergunta?

Além de aprender o que responder nas seletivas, é fundamental entender o que não falar. Isto porque existem respostas que podem passar uma impressão negativa no recrutador. Exemplos incluem:

“Não sei, depende do que me pedirem.” Essa resposta demonstra falta de preparo ou proatividade, e até mesmo impaciência;

Essa resposta demonstra falta de preparo ou proatividade, e até mesmo impaciência; “Eu faria mudanças significativas imediatamente.” Sem conhecer os processos, sugerir mudanças drásticas pode soar arrogante ou imprudente e demonstrar falta de maturidade profissional;

Sem conhecer os processos, sugerir mudanças drásticas pode soar arrogante ou imprudente e demonstrar falta de maturidade profissional; “Eu só começaria a trabalhar depois de entender tudo.” Ao contrário da resposta anterior, essa mostra falta de ação e vontade de trabalhar. Embora entender o contexto seja essencial, isso não pode ser um pretexto para procrastinação nos primeiros meses.

O ideal é evitar respostas genéricas ou improvisadas, que não refletem um plano claro ou interesse real na vaga.

Por que o RH faz esse tipo de pergunta?

Essa pergunta tem como objetivo avaliar a capacidade do candidato de planejar, priorizar e adaptar-se rapidamente ao novo ambiente. Além disso, os recrutadores querem entender como o candidato enxerga o impacto que pode gerar no cargo e se suas ações iniciais estão alinhadas com os objetivos da organização.

Também é uma forma de identificar se o profissional tem a mentalidade estratégica necessária para a função.

Por que você deve saber disso?

Entender o que o recrutador espera ao fazer essa pergunta é essencial para transmitir confiança e se destacar na entrevista. Uma resposta bem estruturada demonstra preparo, interesse e a capacidade de se alinhar às expectativas da empresa.

Saber responder de forma assertiva pode ser o diferencial para conquistar a vaga, especialmente em cargos que exigem iniciativa e pensamento estratégico.