Como responder "Como você lida com tarefas fora da sua zona de conforto?" na entrevista de emprego

Durante uma entrevista de emprego, é comum que recrutadores façam perguntas para avaliar a capacidade de lidar com desafios tanto no mundo corporativo quanto na vida pessoal. Quando surge a pergunta: "Como você lida com tarefas fora da sua zona de conforto?", os avaliadores estão, na verdade, analisando a flexibilidade, resiliência e disposição para aprender do candidato.

Responder bem a esse questionamento pode destacar você como um concorrente preparado para enfrentar situações inesperadas e assumir novas responsabilidades.

O que responder?

Para responder adequadamente a essa pergunta, é importante demonstrar uma mentalidade positiva, abertura ao aprendizado e capacidade de lidar com situações desafiadoras. Veja algumas opções de resposta possíveis:

Reconheça o desafio

Comece reconhecendo que sair da zona de conforto pode ser difícil, mas também é uma oportunidade de crescimento. Ao invés de mostrar negatividade, você prova que é resiliente e sabe lidar com situações que fogem do esperado.

Exemplo: "Eu acredito que tarefas fora da zona de conforto são oportunidades para aprender novas habilidades e expandir minha experiência."

Mostre proatividade

Explique como você abordaria o desafio com determinação. Mostre que tem um plano de ação para o caso e que não fica apenas esperando ordens de superiores.

Exemplo: "Minha abordagem seria buscar informações sobre a tarefa, conversar com colegas ou gestores que possam oferecer orientação e, se necessário, fazer pesquisas ou cursos para me preparar."

Reforce seu comprometimento

Finalize reforçando que você está disposto a enfrentar desafios pelo bem da empresa e pelo seu desenvolvimento profissional. Mostre que tem vontade de crescer na organização. Empresas tendem a preferir candidatos com menor chance de turn over.

Exemplo: "Acredito que contribuir da melhor maneira possível para a empresa é essencial, mesmo que isso exija sair da minha zona de conforto."

Por que os recrutadores fazem essa pergunta?

De modo geral, quando os recrutadores fazem perguntas similares a essa, buscam avaliar competências comportamentais e identificar como o candidato reage a situações inesperadas ou desafiadoras.

Eles também observam a flexibilidade, adaptabilidade e resiliência emocional dos mesmos, além de analisar a mentalidade de crescimento, capacidade de priorização e planejamento, e ainda a honestidade perante a entrevista.

Por que você deve saber disso?

Saber como responder perguntas como essa é essencial para se destacar em um processo seletivo. Demonstrar flexibilidade, resiliência e disposição para sair da zona de conforto pode ser o diferencial que os recrutadores procuram.

Além disso, essa habilidade não é apenas importante para conseguir o emprego, mas também para ter sucesso no dia a dia profissional, onde mudanças e desafios inesperados são comuns. Preparar-se para essas perguntas ajuda você a construir confiança e a mostrar seu verdadeiro potencial aos recrutadores.