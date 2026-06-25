Como pesquisar sobre a empresa antes da entrevista

Enviar o mesmo currículo para diferentes vagas não garante espaço nos processos seletivos. Em um mercado de trabalho mais competitivo, empresas buscam profissionais capazes de demonstrar alinhamento com a cultura organizacional e compreensão das demandas reais do cargo.

Muitos candidatos ainda cometem o erro de se candidatar "no automático", sem pesquisar a empresa ou analisar com profundidade a descrição da vaga. O resultado costuma ser um currículo genérico e entrevistas pouco convincentes.

O trabalho de detetive: pesquisar sobre a empresa

A análise da empresa deve ir além da leitura da seção "Missão, Visão e Valores" do site institucional. Embora essas informações sejam importantes, elas nem sempre revelam como a organização funciona na prática.

Para isso o LinkedIn se tornou uma fonte relevante. A rede permite observar publicações da empresa, temas valorizados pela liderança e até o perfil dos profissionais contratados recentemente.

Outra ferramenta útil é o Glassdoor, plataforma em que colaboradores e ex-funcionários compartilham avaliações sobre a empresa. Os relatos ajudam a entender aspectos como gestão, clima organizacional e desafios recorrentes. No entanto, as opiniões são individuais, por isso é importante observar padrões e não comentários isolados.

Além disso, vale acompanhar notícias recentes. Fusões, aquisições, lançamento de produtos, expansão para novos mercados ou até crises na reputação podem indicar mudanças estratégicas que impactam diretamente as equipes.

Como interpretar vagas

A descrição do cargo também merece uma leitura cuidadosa para que o candidato interprete quais problemas a empresa espera resolver com aquela contratação.

Quando uma vaga solicita experiência em gestão de projetos a necessidade pode estar relacionada à organização de processos ou ao cumprimento de prazos. Já uma exigência de comunicação interpessoal pode indicar interação frequente com clientes ou diferentes áreas da empresa.

Nesse processo, é importante distinguir hard skills e soft skills. A própria descrição da vaga costuma fornecer pistas sobre as perguntas que poderão surgir na entrevista. Caso o anúncio destaque resolução de problemas, situações práticas envolvendo desafios profissionais podem ser abordadas.

Ao relacionar experiências anteriores às demandas descritas no anúncio, o candidato consegue apresentar respostas mais objetivas e demonstrar que compreende as necessidades da empresa. Em um cenário de seleção cada vez mais criterioso, essa preparação pode ser o elemento que diferencia um perfil dos demais concorrentes.

Prepare-se antes de enviar a candidatura

Para quem quer transformar essa análise em método, o Na Prática oferece o curso gratuito Processo Seletivo, voltado a candidatos que desejam avançar com mais segurança em etapas como currículo, LinkedIn, testes, dinâmicas e entrevistas.

O conteúdo é online, gratuito e dividido em 8 módulos em cinco hora, com foco em interpretar vagas, construir uma narrativa profissional consistente e entender como recrutadores e também ferramentas de IA avaliam candidatos.

Aprenda a conectar sua trajetória às demandas reais da vaga. Conheça o curso gratuito de Processo Seletivo do Na Prática