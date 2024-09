Como lembrar o que você leu? 7 dicas para melhorar sua memorização

A leitura é uma das principais formas de adquirir conhecimento, mas muitas vezes podemos ter dificuldade em lembrar o conteúdo absorvido. Felizmente, existem algumas técnicas que podem ajudar a melhorar a memorização e garantir que você se lembre mais facilmente do que leu. A seguir, confira sete dicas para aprimorar sua retenção de leitura, de acordo com a California Coast University:

1. Procure entender o contexto

Antes de começar a leitura, procure entender o contexto da obra. Saber mais sobre o autor, o período em que o livro foi escrito e o ambiente cultural e político da época pode enriquecer a sua compreensão. Pergunte-se: por que o autor escreveu isso? Qual era a intenção por trás do livro? Esses elementos de fundo ajudam a conectar as ideias do texto ao mundo real, facilitando a memorização.

2. Tenha uma pergunta em mente

Ler com um objetivo específico é uma ótima maneira de focar naquilo que você realmente quer aprender. Antes de começar um livro, tenha uma pergunta ou tópico que deseja explorar. Por exemplo, ao ler um livro sobre hábitos, como O Poder do Hábito, pense em um comportamento que você deseja mudar. Ao relacionar o conteúdo diretamente com sua vida, você aumenta as chances de se lembrar das lições aprendidas.

3. Faça anotações

Tomar notas durante e após a leitura é uma estratégia eficaz para reter informações. Durante a leitura, sublinhe ou destaque partes importantes e, após concluir, faça um resumo das principais ideias. A técnica do "Efeito Zeigarnik" sugere que nosso cérebro continua processando questões inacabadas, o que significa que mesmo após a leitura, seu cérebro continuará a trabalhar no que você absorveu, reforçando a memorização.

4. Reflita sobre o que você leu

Após terminar a leitura, reserve um tempo para refletir sobre o conteúdo. Identifique os principais pontos e pense em como eles se conectam com suas próprias experiências ou conhecimentos prévios. Essa pausa para reflexão ajuda a consolidar as informações no cérebro, tornando-as mais fáceis de recuperar no futuro.

5. Treine o cérebro com impressão, associação e repetição

Para lembrar melhor, utilize três técnicas fundamentais: impressão, associação e repetição. Impressione-se com o texto, associando as informações a algo que você já sabe, e repita os conceitos-chave várias vezes ao longo do tempo. Essa combinação ajuda a reforçar as memórias e fixar o aprendizado de forma mais eficiente.

6. Pense em imagens

A criação de imagens mentais sobre o que você está lendo pode ser uma forma poderosa de fixar informações. Imagine cenas, gráficos ou até situações hipotéticas baseadas no conteúdo. Além disso, agrupe informações semelhantes em blocos visuais, o que facilita a recuperação dessas imagens mais tarde.

7. Faça 'ensaios' enquanto avança

Divida sua leitura em segmentos menores e, à medida que avança, vá parafraseando o que acabou de ler. Essa prática ajuda a reforçar o que foi lido e a conectar as informações com seu conhecimento prévio. Quanto mais você revisitar esses blocos de informações, maior será a chance de lembrá-los a longo prazo.

Seguindo essas dicas, você pode aumentar significativamente sua capacidade de lembrar o que leu e aproveitar ao máximo seu tempo dedicado à leitura.