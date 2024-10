Como lembrar novas palavras em inglês? 3 dicas para melhorar a memorização

Aprender novas palavras em inglês pode ser um desafio, especialmente quando você tenta memorizá-las por meio de repetição tradicional. No entanto, algumas técnicas de memorização podem transformar o processo em algo mais eficiente e divertido, ajudando você a reter o vocabulário por mais tempo. A seguir, veja três dicas práticas para melhorar sua memorização de novas palavras em inglês, de acordo com o Lingo Pie:

1. Incorpore o vocabulário ao seu ambiente

Uma maneira eficaz de memorizar novas palavras em inglês é incorporá-las ao seu ambiente diário. Você pode criar associações visuais e contextuais ao colar etiquetas com as palavras em objetos de sua casa, como a palavra "mirror" (espelho) no próprio espelho. Vá além: crie imagens mentais vívidas e até mesmo inusitadas para reforçar o aprendizado. Por exemplo, imagine as letras da palavra "mirror" aparecendo no espelho em meio à condensação de um banho quente. Isso ativa áreas do cérebro responsáveis pela memória visual, o que torna mais fácil lembrar a palavra no futuro.

Como aplicar: Distribua palavras e imagens relacionadas em seu ambiente e associe-as a situações do dia a dia. Quanto mais criativa e pessoal for a associação, mais provável será a memorização.

2. Use imagens mnemônicas

Outra técnica poderosa para memorizar palavras em inglês é o uso de imagens mnemônicas. Crie "palácios da memória" onde você armazena essas imagens mentais, ajudando a fixar o vocabulário. A ideia é associar uma palavra nova a uma imagem inusitada ou absurda. Por exemplo, para memorizar a palavra "think" (pensar), você pode imaginar um pensativo leão sentado em um "den" (toca), e assim ligar a palavra ao conceito de pensar de maneira visual e memorável.

Como aplicar: Ao aprender uma nova palavra, crie uma imagem mental inusitada que associe o significado da palavra com um cenário bizarro e inesquecível. Quanto mais estranha for a associação, maior será a probabilidade de você se lembrar dela.

3. Crie histórias com as novas palavras

Criar pequenas histórias usando novas palavras é uma forma criativa e eficaz de reforçar o vocabulário. Nosso cérebro tende a reter melhor informações quando elas estão associadas a narrativas envolventes e divertidas. Por exemplo, se você estiver tentando memorizar as palavras "dog" (cachorro), "eat" (comer) e "cake" (bolo), imagine uma história engraçada sobre um cachorro que escapa de uma confeitaria e devora um bolo inteiro com uma atitude refinada. Quanto mais absurdo e visual for o enredo, mais fácil será lembrar das palavras.

Como aplicar: Ao aprender novas palavras, crie histórias curtas e engraçadas que usem esses termos. A repetição de personagens ou cenários ao longo do tempo ajuda a conectar novas palavras de forma natural e divertida.

Use técnicas criativas para melhorar a memorização de vocabulário

Incorporar o vocabulário ao seu ambiente, usar imagens mnemônicas e criar histórias são três estratégias poderosas para ajudar você a memorizar novas palavras em inglês por mais tempo. Essas técnicas envolvem mais do que apenas repetição; elas ativam diferentes áreas do cérebro, tornando o processo de aprendizado mais eficaz e prazeroso. Aplicando essas dicas no seu dia a dia, você será capaz de expandir seu vocabulário e reter as palavras de forma mais eficiente.