Como fazer um bom currículo para trabalhar no mercado financeiro

Criar um currículo eficaz é essencial para garantir uma vaga no competitivo setor financeiro. Veja a seguir um passo a passo para construir um currículo de sucesso, segundo o The Muse:

Passo 1: Comece com o emprego ao qual você deseja se candidatar

Adaptar o currículo para mostrar por que você é a pessoa ideal para uma vaga específica é importante para qualquer cargo, mas é ainda mais crucial para quem deseja trabalhar como analista financeiro. As responsabilidades de um analista podem variar bastante de acordo com o setor e com o tipo de análise exigida. Por isso, é fundamental encontrar a vaga ou as vagas certas antes de escrever seu currículo.

Jim Goldfarb, VP Sênior da Atlantic Partners Corp, uma agência de recrutamento da Fortune 500, que já recrutou centenas de analistas financeiros em diversas indústrias, afirma que as funções de um analista financeiro podem variar muito dependendo da área. Portanto, o primeiro passo é encontrar uma ou mais vagas de interesse, pois isso permitirá que você destaque as habilidades e experiências mais relevantes para a posição desejada.

Se você pretende se candidatar a vários tipos de vagas de analista financeiro, pode ser útil criar um esqueleto de currículo e, a partir dele, personalizar o documento para cada vaga específica.

Passo 2: Identifique as palavras-chave mais importantes

Quando você se candidata a uma vaga online, seu currículo geralmente passa por um sistema de rastreamento de candidatos (ATS). Esses programas escaneiam os currículos para organizar e filtrar os mais relevantes para os recrutadores. Para garantir que seu currículo seja selecionado, é importante incluir as palavras-chave relacionadas à vaga.

Os recrutadores, assim como os sistemas ATS, costumam procurar rapidamente por essas palavras-chave. Como os recrutadores passam apenas alguns segundos analisando um currículo pela primeira vez, certifique-se de que os termos mais importantes estejam evidentes.

Passo 3: Escolha suas habilidades mais relevantes e como apresentá-las

Após selecionar a vaga e identificar as palavras-chave mais relevantes, você pode decidir quais habilidades destacar no seu currículo. Em geral, é recomendável apresentar suas principais habilidades de duas formas: na seção específica de habilidades e também dentro do contexto de suas experiências e realizações ao longo do currículo.

Isso não só reforça sua qualificação para a vaga como também ajuda a mostrar como suas habilidades foram aplicadas na prática.