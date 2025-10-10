Como escolher a melhor faculdade de Administração para o seu perfil

A faculdade de Administração é uma das formações mais versáteis do país, com centenas de opções de instituições públicas e privadas. Mas, em meio a tantas alternativas, uma dúvida é comum: como escolher a melhor faculdade de Administração?

O ponto de partida é entender que a qualidade da formação depende de três pilares fundamentais:

Metodologia de ensino — como o curso conecta teoria e prática; Experiência do corpo docente — professores com vivência real no mercado fazem toda a diferença; Integração com o mundo profissional — estágios, mentorias e parcerias empresariais são essenciais para o aprendizado aplicado.

Segundo o Mapa do Ensino Superior 2024 (Semesp), os alunos buscam cada vez mais graduações que unam formação técnica e desenvolvimento humano, com foco em habilidades digitais, liderança e inovação.

E a escolha da instituição é decisiva para alcançar esse equilíbrio.

O que considerar ao escolher uma faculdade de Administração

Reconhecimento e credibilidade

Verifique se a instituição tem nota máxima no MEC, boas avaliações no Enade e histórico consolidado na área de negócios. Isso garante que o diploma tenha peso no mercado.

Metodologia prática e interdisciplinar

Cursos de Administração que valorizam a aprendizagem por projetos ajudam o aluno a desenvolver competências mais sólidas e aplicáveis.

Corpo docente de mercado

Prefira instituições com professores que atuam ou atuaram em grandes empresas, consultorias ou startups — esse contato traz vivência real para as aulas.

Infraestrutura e tecnologia

Acesso a laboratórios de dados, ferramentas digitais e metodologias inovadoras faz diferença para quem quer se preparar para o futuro do trabalho.

Conexão com empresas e oportunidades de estágio

Escolas que mantêm parcerias corporativas e oferecem programas de mentoria e networking ajudam o aluno a entrar no mercado com vantagem competitiva.

Como funciona o modelo da Escola de Negócios Saint Paul

A Escola de Negócios Saint Paul, reconhecida cinco vezes pelo Financial Times entre as melhores escolas de negócios do mundo, segue exatamente essa lógica de ensino que o mercado mais valoriza.

O curso de Administração da instituição combina formação acadêmica rigorosa e imersão prática desde o primeiro semestre. O aluno participa de projetos reais com empresas, laboratórios de IA aplicada aos negócios, mentorias individuais e simulações empresariais.

O corpo docente é formado por executivos e especialistas de referência, e cada aluno conta com acompanhamento acadêmico e emocional ao longo dos quatro anos de curso.

O currículo inclui tanto disciplinas clássicas (como Finanças, Marketing e Economia) quanto temas contemporâneos, como Inteligência Artificial, Sustentabilidade, ESG e Liderança Humanizada.

Outro diferencial é o One-Page Proposal, um projeto autoral em que o estudante desenvolve soluções reais para desafios de mercado, com orientação de mentores acadêmicos e profissionais.

Ao final, o aluno sai com formação global, pensamento crítico e experiência prática, prontos para liderar negócios ou empreender.

Inscreva-se no processo de admissão

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.