"Como é a cultura da empresa?": 5 perguntas para fazer numa entrevista de emprego

Durante uma entrevista de emprego, não são apenas os entrevistadores que fazem perguntas. Fazer as perguntas certas pode te ajudar a entender melhor o ambiente de trabalho e a cultura da empresa, além de te destacar como um candidato preparado e interessado. A seguir, veja cinco perguntas essenciais que você deve considerar fazer durante uma entrevista de emprego, de acordo com o Business Insider:

1. Como é a cultura da empresa?

A primeira pergunta que você deve fazer é sobre a cultura da empresa. "Como é a cultura da empresa?" é fundamental porque a cultura do ambiente de trabalho pode ser o fator decisivo para a sua satisfação no emprego. Compreender a cultura organizacional te ajuda a avaliar se o local de trabalho é compatível com seus valores e expectativas. Um ambiente que se alinha com suas crenças e estilo de trabalho pode ser a chave para seu sucesso e bem-estar profissional.

2. Qual é a história do meu antecessor?

Outra pergunta importante é sobre a pessoa que ocupou o cargo antes de você. Perguntar algo como "O que a pessoa que ocupava essa função antes de mim fez que foi apreciado, mas não estava descrito nas responsabilidades do cargo?" pode ser muito revelador. Essa pergunta mostra que você já está se imaginando no papel e quer entender como pode ir além das expectativas. Uma resposta sincera pode te dar insights sobre como se destacar na posição e conquistar a confiança da equipe desde o início.

3. O que meus colegas de equipe esperam de mim?

Perguntar "Como posso atender melhor às necessidades dos meus colegas de trabalho?" demonstra que você está interessado em se integrar bem na equipe e quer entender a dinâmica do grupo. Essa pergunta pode te ajudar a identificar se o ambiente é colaborativo e como você pode contribuir para o sucesso do time. Conhecer as expectativas dos seus futuros colegas é crucial para garantir um bom relacionamento e um desempenho eficaz.

4. Qual é o estado atual da equipe?

Outra pergunta que pode te fornecer informações valiosas é "Qual é o estado atual da equipe em termos de desempenho?" Isso inclui perguntar sobre as metas de vendas, o desempenho atual do departamento e se você estará entrando em um setor que precisa ser reestruturado ou se está em crescimento. Saber se você será responsável por reverter uma situação difícil ou se está se juntando a um time de alto desempenho pode influenciar significativamente sua decisão de aceitar ou não a proposta.

5. Como está o futuro da empresa?

Finalmente, pergunte sobre o plano de longo prazo da empresa. "Qual é o plano da empresa para os próximos três, cinco e dez anos?" Essa pergunta mostra que você está pensando no futuro e não apenas em um trabalho de curto prazo. Demonstrar interesse pelo crescimento da empresa e pela sua posição nela ao longo do tempo mostra que você é um candidato que pensa estrategicamente e quer se desenvolver dentro da organização.

Por que você conhecer essas perguntas

Fazer perguntas bem pensadas durante uma entrevista de emprego não só te ajuda a entender melhor a empresa e a função, como também demonstra ao entrevistador que você está comprometido com sua carreira e com o sucesso da organização. Cada uma dessas perguntas é uma oportunidade para iniciar uma conversa significativa que pode te colocar à frente de outros candidatos e garantir que você faça uma escolha informada sobre seu próximo passo profissional.