Como definir objetivos de carreira: 5 dicas para fazer planos de longo prazo

Traçar objetivos de carreira de longo prazo é fundamental para o crescimento profissional e para garantir que suas ambições sejam atingidas de maneira estruturada. Saber aonde você quer chegar e como planejar esse caminho pode ajudar a tomar decisões mais assertivas e construir uma trajetória de sucesso. Confira cinco dicas para definir metas profissionais e fazer planos de longo prazo, segundo o site Built In:

1. Defina um cargo-alvo

Um dos primeiros passos para definir seus objetivos de carreira é escolher um cargo-alvo. Se o seu objetivo é subir na hierarquia e conquistar uma posição mais sênior, comece pesquisando as responsabilidades diárias do cargo desejado. Verifique se as atividades realmente combinam com o que você almeja. Além disso, busque orientação com mentores ou converse com pessoas que já ocupam essa função. Entenda quais habilidades, certificações e experiências eles precisaram adquirir para chegar lá, e use essas informações para criar um plano de ação claro.

Como aplicar: Estabeleça metas específicas para desenvolver as competências necessárias para alcançar o cargo que você deseja, e acompanhe seu progresso ao longo do tempo.

2. Trabalhe para uma empresa renomada

Se um dos seus objetivos é trabalhar em uma empresa de prestígio, faça uma pesquisa detalhada sobre diferentes indústrias e organizações. Identifique o que você admira nessas empresas e em que tipo de ambiente você se encaixaria melhor. Em seguida, procure funcionários que trabalham nesses locais ou revise seus perfis no LinkedIn para entender o caminho que eles seguiram até chegarem lá. Dessa forma, você pode traçar um plano para atingir o nível de experiência e qualificação exigidos.

Como aplicar: Crie uma lista de empresas-alvo e estude suas culturas organizacionais, buscando se preparar para oportunidades nessas instituições.

3. Estabeleça uma meta salarial específica

Definir um objetivo financeiro também é importante, especialmente quando atrelado a outros objetivos, como maior liberdade para viajar ou uma aposentadoria antecipada. Para definir uma meta salarial realista, pesquise os salários médios de sua área de atuação e o nível de experiência necessário para alcançar a faixa salarial que você deseja. Melhorar suas habilidades de negociação também pode ajudar a conquistar salários mais altos no futuro.

Como aplicar: Acompanhe o mercado de trabalho para entender as faixas salariais da sua área, melhore suas habilidades e esteja preparado para negociar quando surgirem novas oportunidades.

4. Faça a diferença no que você faz

Se o seu objetivo é causar impacto, seja na vida de outras pessoas, no desenvolvimento de uma tecnologia inovadora ou retribuindo à comunidade, é importante definir o tipo de impacto que deseja gerar. A partir disso, estabeleça uma forma de medir esse impacto, seja por meio de ações como voluntariado, participação em projetos inovadores ou colaboração em iniciativas sociais. Ter um propósito claro pode trazer mais significado ao seu trabalho.

Como aplicar: Pergunte-se de que maneira seu trabalho pode influenciar positivamente o mundo ao seu redor e crie um plano para alcançar esse impacto.

5. Busque satisfação profissional

A satisfação profissional é um objetivo mais subjetivo, mas não menos importante. Para tornar esse objetivo mais concreto, comece refletindo sobre sua situação atual: você está satisfeito? Quais aspectos do seu trabalho trazem mais satisfação? O que pode ser ajustado para aumentar esse sentimento? Realize essa autoavaliação a cada seis meses para garantir que você está no caminho certo e para fazer os ajustes necessários.

Como aplicar: Identifique o que você valoriza em um ambiente de trabalho e em suas atividades diárias e estabeleça metas que o ajudem a aumentar sua satisfação no trabalho.

Planeje sua carreira com objetivos claros e mensuráveis

Definir objetivos de carreira de longo prazo, seja para alcançar um cargo específico, ganhar um salário desejado ou causar impacto, é essencial para construir uma trajetória de sucesso. Seguindo essas cinco dicas — definir um cargo-alvo, trabalhar para uma empresa renomada, estabelecer uma meta salarial, causar impacto e buscar satisfação —, você estará mais preparado para traçar um caminho claro e alcançar suas metas profissionais de forma estruturada.