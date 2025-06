Como construir um argumento persuasivo utilizando a estrutura Problema-Solução?

No dia a dia, convencer alguém exige mais do que opinião firme — requer clareza e estratégia. A estrutura Problema-Solução oferece exatamente isso: um caminho organizado para expor um desafio e apresentar uma saída viável, tornando o argumento mais impactante e convincente desde o primeiro instante.

O que é e para que serve a estrutura Problema-Solução?

Trata-se de uma técnica que organiza a argumentação em duas etapas básicas: primeiro, identificar um problema concreto e relevante; depois, mostrar uma solução clara, que atenda às necessidades do público. O objetivo é capturar o interesse e levar à mudança de perspectiva ou comportamento, seja em debates, textos ou campanhas.

Como funciona a estratégia na prática?

1. Apresente o problema de forma clara e concreta

Mostre o que está errado ou o desafio que precisa ser enfrentado. Use dados, exemplos ou situações reais para que o público reconheça a importância da questão.

2. Explique as consequências do problema

Destaque os impactos negativos se nada for feito. Isso cria urgência e motiva o público a querer uma mudança.

3. Introduza a solução proposta

Apresente sua ideia, produto ou estratégia que pode resolver o problema. Seja específico sobre como ela funciona.

4. Demonstre os benefícios e resultados esperados

Mostre o que será melhor depois da solução, incluindo ganhos, economias, melhorias ou vantagens competitivas.

5. Antecipe e responda possíveis dúvidas ou objeções

Reforce a confiabilidade da solução com dados, depoimentos, provas de conceito ou cases de sucesso.

6. Finalize com um chamado à ação claro

Convide o público a agir, seja adotando a solução, apoiando a iniciativa ou tomando a próxima etapa.

O que você deve considerar

Para que o argumento ganhe força e cumpra seu propósito, alguns cuidados precisam ser observados. Primeiro, é crucial conhecer o público a fundo, pois isso permite ajustar tanto a linguagem quanto o tipo de solução apresentada, tornando a mensagem mais relevante e próxima da realidade de quem a recebe.

Além disso, uma combinação equilibrada entre fatos e emoção enriquece o discurso, já que, enquanto dados concretos reforçam a credibilidade, histórias e exemplos envolventes conectam emocionalmente, facilitando a aceitação da proposta.

Ser claro e direto evita que o público se perca em informações dispersas ou excessivas, mantendo o foco no que realmente importa. Também vale destacar o uso de conectivos argumentativos, como “portanto”, “assim” e “logo”, que dão ritmo e coerência ao texto, conduzindo o leitor de forma natural ao longo da argumentação.

Por fim, a confiança na solução apresentada deve ser reforçada pela credibilidade — seja por meio de referências confiáveis, pesquisas reconhecidas ou testemunhos que atestem a eficácia da proposta. Essa combinação torna o argumento não apenas convincente, mas também sólido e motivador.