Como conseguir emprego no exterior: 4 passos para disputar vagas internacionais

O relatório Decoding Global Talent, da consultoria BCG, ouviu 150 mil profissionais em 188 países e identificou que ganhos financeiros e progressão na carreira são os principais motivos que levam os trabalhadores a buscar emprego no exterior.

Mesmo diante de desafios geopolíticos, países como Austrália, Estados Unidos e Canadá lideram a lista dos destinos mais desejados devido à força de suas economias e à facilidade de integração pelo idioma falado, o inglês.

Em colaboração com esse cenário, o avanço do trabalho remoto e a digitalização dos processos de recrutamento permitem que profissionais disputem essas oportunidades sem a necessidade imediata de mudança.

Sendo assim, para quem deseja alcançar o mercado de trabalho internacional, a EXAME trouxe algumas dicas:

1. Mapeamento de mercados

O primeiro passo para ingressar no mercado internacional requer pesquisa e direcionamento.

O relatório do BCG aponta que a Austrália lidera a atratividade global devido a uma combinação de fatores pós-pandemia: o país passa por um forte crescimento na oferta de empregos, oferece salários elevados e possui um sistema de vistos focado na atração de profissionais qualificados.

Já o Canadá se destaca pelas políticas de incentivo à cidadania e segurança, enquanto os Estados Unidos mantêm o apelo pela liderança em inovação digital.

Portanto, o profissional deve identificar quais regiões demandam sua área de especialidade. Setores como tecnologia da informação, finanças e engenharia possuem maior volume de contratações remotas ou suporte para realocação.

Definir um mercado-alvo determina não apenas a estratégia de abordagem aos recrutadores, mas também o planejamento burocrático de longo prazo. Cada nação possui exigências regulatórias específicas para a concessão de vistos de trabalho e a validação de diplomas.

2. Adaptação do currículo

O currículo deve seguir o modelo do país destino. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo, o formato padrão é o Resume, um documento de uma página geralmente, focado em resultados quantificáveis e sem informações pessoais como foto, idade ou estado civil, para evitar vieses de seleção.

Termos técnicos específicos da área devem ser mantidos, mas jargões corporativos locais do Brasil precisam ser traduzidos para equivalentes globais. O uso do inglês fluente ou do idioma nativo do país escolhido é pré-requisito ao escrever o documento.

3. O perfil no LinkedIn

O LinkedIn é a principal ferramenta de busca ativa por parte dos recrutadores internacionais. Para ser encontrado, o profissional deve configurar o perfil para o idioma inglês e acionar a opção "Open to Work" (aberto a trabalho), para visualização dos recrutadores.

As palavras-chave são importantes para que o perfil seja localizado pelos sistemas de busca das empresas. O título profissional deve refletir o cargo de forma clara e universal (por exemplo, Software Engineer em vez de "Analista de Sistemas Pleno").

4. Preparação para entrevistas remotas

O processo seletivo internacional ocorre na maioria das vezes por videochamadas. A preparação técnica exige uma conexão de internet estável, ambiente silencioso e iluminação adequada.

Do ponto de vista de conteúdo, os recrutadores estrangeiros utilizam frequentemente a metodologia de entrevistas comportamentais, avaliando como o candidato reagiu a situações passadas para prever o comportamento futuro.

Uma técnica comum é a Star (Situação, Tarefa, Ação e Resultado), na qual o profissional descreve o contexto de um problema, a tarefa necessária, a atitude tomada e o resultado numérico alcançado.

Preparação para processos seletivos

Candidatos que desejam competir em processos mais exigentes precisam entender como recrutadores avaliam currículos, entrevistas, testes e perfis profissionais. Essa preparação se tornou ainda mais relevante com o avanço da inteligência artificial nas etapas de triagem.

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