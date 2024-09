Como causar uma boa impressão nos primeiros dias em um emprego novo

Os primeiros dias em um novo emprego são fundamentais para construir sua imagem e se estabelecer como parte da equipe. Causar uma boa impressão pode abrir portas e facilitar sua adaptação ao novo ambiente. Aqui estão algumas dicas para te ajudar a se destacar nos primeiros dias, segundo o site Live Career:

1. Tenha uma atitude positiva

Nada impacta mais do que chegar ao trabalho com uma atitude positiva. Demonstre entusiasmo por fazer parte da equipe e da organização, mostrando-se aberto e acessível para todos com quem interagir. Deixe problemas pessoais de lado e foque em transmitir energia e disposição para aproveitar essa nova oportunidade profissional.

2. Vista-se de forma profissional

A maneira como você se veste influencia diretamente as primeiras impressões. Escolher a roupa certa pode variar conforme o ambiente de trabalho. As opções geralmente se dividem entre: traje formal, casual de negócios ou casual.

Traje formal : Inclui terno e gravata, comum em áreas mais tradicionais como bancos e serviços financeiros.

: Inclui terno e gravata, comum em áreas mais tradicionais como bancos e serviços financeiros. Casual de negócios : Um estilo mais descontraído, como calça social e camisa, comum em áreas como engenharia, marketing e contabilidade.

: Um estilo mais descontraído, como calça social e camisa, comum em áreas como engenharia, marketing e contabilidade. Casual: Refere-se a roupas mais descontraídas, como jeans e camisetas, dependendo da empresa.

Para evitar erros, pergunte sobre o código de vestimenta ou observe o que os colegas estão vestindo.

3. Aprenda o nome dos colegas rapidamente

Embora ninguém espere que você saiba o nome de todos logo no primeiro dia, aprender os nomes o mais rápido possível demonstra interesse e facilita a integração. Uma dica é pegar cartões de visita das pessoas que conhecer e anotar no verso alguns detalhes sobre elas. Isso ajudará a memorizar os nomes mais rápido e a criar conexões mais facilmente.

4. Faça perguntas e peça ajuda

Nos primeiros dias, é natural ter dúvidas. Aproveite para fazer perguntas e pedir ajuda quando necessário. É melhor esclarecer algo do que correr o risco de realizar uma tarefa de forma incorreta. Ouça seus colegas, faça perguntas e mantenha uma comunicação aberta com seus supervisores. Essa atitude mostra que você está disposto a aprender e se adaptar ao novo ambiente.

5. Anote tudo e participe das orientações

Anote todas as informações sobre os sistemas e regras da empresa, e participe ativamente de todas as sessões de orientação e treinamentos oferecidos. Se houver um manual de integração, estude-o com atenção. Essa atitude demonstra interesse, ambição e a vontade de se ajustar rapidamente ao novo cargo.

Ao seguir essas dicas, você terá mais chances de causar uma excelente primeira impressão e garantir um bom começo em sua nova jornada profissional.