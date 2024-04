Como calcular minhas horas trabalhadas?

Você já teve dificuldades para calcular horas trabalhadas? Neste guia completo, serão destacadas as principais etapas por trás desse cálculo, além de dar dicas valiosas sobre como controlar esse tempo de maneira prática, utilizando a ferramenta Microsoft Excel.

Ao aprender como calcular horas trabalhadas no Excel, por exemplo, é possível ter uma forma mais prática e automatizada para esse cálculo, possibilitando uma melhor organização do processo como um todo.

Como calcular as horas trabalhadas?

A primeira etapa para calcular horas trabalhadas é compreender a jornada laboral. Se um trabalhador segue uma jornada padrão de 8 horas diárias e 40 horas semanais, o cálculo se torna mais simples. Mas, se tiver um horário mais flexível, é importante ajustar os cálculos de acordo com sua realidade. O importante é ter clareza sobre o tempo que se dedica ao trabalho.

O primeiro passo é registrar o início e o término do expediente. Para isso, pode utilizar ferramentas como aplicativos de controle de tempo, planilhas ou até mesmo papel e caneta para marcar esses momentos. Isso não apenas ajuda a calcular suas horas, mas também a criar uma consciência temporal.

É importante não subestimar a importância dos intervalos. Eles não são tempos perdidos, ao contrário, são essenciais para manter a produtividade. Incluir as pausas na sua contabilidade é relevante.

Feito isso, basta seguir as etapas a seguir para o cálculo de horas trabalhadas:

Determinar o horário de início e término - Exemplo: Um funcionário começou a trabalhar às 7h45 e terminou às 17h;

Converter o horário para horário militar (24 horas) - Exemplo: 7h45 passam a 7h45 e 17h passam a 17h;

Transformar os minutos em decimais - Exemplo: 7:45 representa 7 horas e 45 minutos. Divida 45 por 60 para obter 0,75. Neste formato, 7:45 torna-se 7,75 e 17:00 torna-se 17;

Subtraia o horário de início do horário de término - Exemplo: 17 - 7,75 = 9,25;

Subtraia o tempo não remunerado gasto em pausas - Exemplo: se foi feita uma pausa para almoço de uma hora, resume-se em 9,25 - 1 = 8,25. Assim, o total de horas trabalhadas neste dia é 8,25.

Com essas informações, pode-se calcular o salário bruto multiplicando as horas trabalhadas pelo salário por hora.

Como controlar horas de trabalho no Excel

Já pensou em transformar o Excel em sua aliada para controlar e calcular suas horas de trabalho? Para isso, é importante saber como calcular horas trabalhadas no Excel e as fórmulas mágicas que tornarão esse processo mais fácil do que nunca. Para um profissional autônomo, freelancer ou alguém que visa gerenciar melhor seu tempo, essas dicas são indispensáveis.

A chave para um controle eficaz está na organização. A seguir será exposto os passos de como criar planilhas inteligentes que facilitam a visualização e o monitoramento do seu tempo.

Passo 1

Em A1, insira o tempo de entrada.

Em B1, insira tempo limite.

Em C1, insira Horas Trabalhadas.

Selecione A2 e B2 e pressione Ctrl + 1 para abrir a caixa de diálogo “Formatar células”.

Na guia “Número”, selecione “Hora na caixa” de listagem “Categoria”, escolha 13h30 na caixa de listagem Tipo (Figura 1) e clique em OK.

Passo 2

Clique com o botão direito em C2 e selecione “Formatar células”.

Na guia “Número”, selecione “Hora” na caixa de listagem “Categoria”, escolha 13:30 na caixa de listagem Tipo (Figura 2) e clique em OK.

Passo 3

Em C2, insira a seguinte fórmula: =SE(B2 < A2,B2+1,B2)-A2



Quando B2 e C2 estão em branco, esta fórmula retorna às 12h. Para calcular as horas trabalhadas, insira valores de tempo válidos em B2 e C2. Por exemplo, insira 23h como horário de entrada e 7h como intervalo, e o Excel exibirá 8, o número correto de horas trabalhadas (Figura 3). Observe que se deve inserir um caractere de espaço entre o valor da hora e PM e AM.

Vale destacar que, esta fórmula simples é adequada para turnos que começam e terminam no mesmo período de 24 horas ou que se estendem além da meia-noite até o dia seguinte.

Em suma, ao saber os passos para calcular horas trabalhadas e do controle no Excel, é possível trilhar o caminho para uma gestão de tempo mais eficiente e uma vida mais equilibrada.