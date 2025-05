Como aplicar o Estudo de Pares (Peer Instruction) para ensinar e aprender em duplas

Trocar ideias com um colega pode ensinar mais do que horas de slides e apresentações unilaterais. Essa é a premissa do Estudo de Pares, uma metodologia que vem ganhando espaço fora do ambiente acadêmico e sendo cada vez mais aplicada no mundo corporativo como alternativa eficaz de capacitação.

O que é o Estudo de Pares

Criado por Eric Mazur em Harvard, o Peer Instruction é uma estratégia de aprendizado colaborativo baseada na troca estruturada de ideias entre duas pessoas. No ambiente corporativo, ela se transforma em uma poderosa ferramenta para desenvolver competências técnicas e comportamentais a partir da experiência e do conhecimento dos próprios colaboradores.

Em vez de adotar um formato de aula tradicional, a ideia é colocar os profissionais em situações de análise e discussão — sempre em duplas — para que aprendam com o raciocínio do outro e, ao mesmo tempo, consolidem sua própria compreensão.

Como aplicar o Estudo de Pares no ambiente corporativo

A aplicação do Estudo de Pares começa com uma preparação cuidadosa e termina com uma troca profunda de aprendizados entre colegas. Veja o passo a passo:

1. Escolha um tema relevante para o trabalho

Identifique um conteúdo prático — como um novo processo interno, uma mudança regulatória ou um desafio de relacionamento com o cliente. O tema deve gerar dúvida, reflexão e não ter resposta imediata.

2. Formule uma pergunta provocativa

Elabore uma questão que estimule o pensamento crítico. Pode ser uma situação-problema, um dilema ético ou uma escolha estratégica.

3. Promova a reflexão individual

Antes da interação em dupla, cada participante deve pensar e responder sozinho à pergunta. Isso permite que ele organize suas ideias sem influência externa.

4. Forme as duplas de forma estratégica

Junte perfis diferentes — como um colaborador experiente com outro mais novo — para estimular a troca de perspectivas. Essa diversidade enriquece a conversa.

5. Oriente a discussão entre pares

Cada integrante deve explicar sua resposta, ouvir o colega, debater diferenças e buscar um consenso ou uma nova interpretação. O objetivo é o entendimento conjunto, não a vitória de um argumento.

6. Facilite o compartilhamento com o grupo

Peça que algumas duplas compartilhem suas conclusões. O facilitador deve, então, corrigir conceitos, destacar boas práticas e relacionar os aprendizados com a rotina da empresa.

7. Repita o ciclo com novos desafios

Utilize diferentes perguntas em encontros futuros. Isso ajuda a consolidar a prática e estimula o hábito de aprender em pares dentro da cultura organizacional.

Vantagens para equipes e organizações

Estimula o pensamento crítico e a autonomia intelectual;

e a autonomia intelectual; Desenvolve habilidades de comunicação e escuta ativa ;

; Reduz o medo de errar e melhora a retenção do conteúdo ;

; Torna o processo de capacitação mais participativo e relevante ;

; Fortalece o espírito de equipe e o respeito à diversidade de pensamento.

Diferenciais do Estudo de Pares nas empresas

Ao contrário de outros modelos de treinamento, essa abordagem parte do princípio de que o conhecimento já circula dentro da empresa. Cabe ao facilitador criar as condições para que ele seja compartilhado e questionado.

Isso valoriza a experiência de cada colaborador, gera engajamento imediato e promove uma cultura de colaboração horizontal, em que todos aprendem com todos.

Outro diferencial é a flexibilidade: o método pode ser aplicado presencialmente, em treinamentos online ou híbridos, com uso de plataformas de quiz, enquetes e fóruns para apoiar a interação.