Como aplicar a técnica usada pelo Google para definir metas eficientes e medir resultados?

A metodologia OKR (Objectives and Key Results) é uma ferramenta de gestão que auxilia organizações a definir e acompanhar objetivos e resultados-chave. Desenvolvida por Andrew Grove na Intel durante a década de 1970, a técnica ganhou destaque quando John Doerr a apresentou ao Google em 1999.

Desde então, o Google utiliza os OKRs para estabelecer metas ambiciosas e monitorar seu progresso, promovendo alinhamento e foco em toda a empresa.

A técnica, no entanto, pode ser adotada por diferentes organizações. Conheça melhor sua funcionalidade e descubra como aplicar no seu ambiente profissional.

Como usar os OKRs na empresa?

A implementação dessa técnica em uma empresa deve seguir uma estrutura clara para garantir que os objetivos sejam desafiadores, mas alcançáveis, e que os resultados-chave sejam mensuráveis. Para isso, é necessário seguir algumas etapas fundamentais:

1. Definir os objetivos principais

Os objetivos devem ser inspiradores e qualitativos, descrevendo o que a empresa ou equipe deseja alcançar. Eles precisam ser claros e motivadores. Exemplo: Uma empresa de tecnologia pode ter como objetivo "Aprimorar a experiência do usuário em nossa plataforma".

2. Estabelecer resultados-chave mensuráveis

Os resultados-chave devem indicar como o sucesso será medido, usando números concretos. Cada objetivo deve ter de 2 a 5 resultados-chave.

Exemplo: Para o objetivo acima, eles podem ser:

Reduzir a taxa de rejeição da plataforma de 30% para 20%

Aumentar a taxa de conversão de visitantes em usuários cadastrados de 10% para 15%

Melhorar a nota média de satisfação do usuário de 4,0 para 4,5

3. Determinar ciclos de acompanhamento

Os OKRs devem ser revisados regularmente, normalmente a cada trimestre. As equipes precisam se reunir periodicamente para avaliar o progresso e fazer ajustes conforme necessário.

4. Garantir transparência e alinhamento

Os OKRs devem ser compartilhados entre diferentes equipes e níveis hierárquicos para garantir que todos estejam alinhados com os objetivos da empresa. O Google, por exemplo, torna públicos os OKRs de toda a organização para que os funcionários saibam quais são as metas gerais e possam contribuir para atingi-las.

5. Envolver toda a equipe

A definição dos OKRs não deve ser feita apenas pelos líderes. As equipes precisam participar do processo, garantindo que os objetivos sejam realistas e que todos estejam comprometidos com seu cumprimento.

6. Equilibrar OKRs aspiracionais e operacionais

OKRs aspiracionais : São metas ambiciosas que desafiam a empresa a crescer além do esperado. Elas não precisam ser 100% alcançadas.

: São metas ambiciosas que desafiam a empresa a crescer além do esperado. Elas não precisam ser 100% alcançadas. OKRs operacionais: São metas mais concretas e realistas, essenciais para manter a operação funcionando.

Quais são os tipos de OKRs existentes?

Como visto no tópico acima, existem diferentes tipos de OKRs e entender quais são eles é fundamental para conseguir aplicar a técnica na empresa da maneira mais eficiente possível. Veja quais são elas:

Por tipo: aspiracionais e operacionais

As aspiracionais são metas ousadas e de longo prazo, que desafiam a empresa a inovar e crescer. Já as operacionais são focados em resultados mais concretos e no funcionamento eficiente da organização.

OKRs Aspiracionais (Moonshots)

São ambiciosos e podem não ser atingidos 100%.

Servem para motivar a equipe a alcançar grandes avanços.

Normalmente são estabelecidos para um período mais longo.

Exemplo:

Objetivo: "Se tornar referência global em atendimento ao cliente."

Resultado-chave: "Atingir um NPS de 90 no próximo ano."

OKRs Operacionais (Commitments)

São mais realistas e focados no dia a dia da empresa.

Devem ser cumpridos integralmente.

Impactam diretamente a operação da empresa.

Por nível organizacional

Os OKRs podem ser definidos em diferentes níveis dentro da empresa, garantindo alinhamento entre as equipes e a estratégia corporativa.

Os corporativos definem a visão geral da empresa e são estipulados pelos líderes. Eles devem ser amplos o suficiente para englobar diversas áreas. Os departamentais traduzem os corporativos em metas para cada equipe e precisam estar alinhados à estratégia global da empresa.

Já os individuais ajudam cada colaborador a entender seu papel na estratégia da empresa, precisam ser alinhados aos OKRs da equipe e da empresa, mas não devem ser usados para avaliação de desempenho.

Por grau de conclusão

Ao final do período de um OKR (geralmente trimestral ou anual), as empresas utilizam um sistema de pontuação para avaliar o progresso. O Google recomenda uma escala de 0 a 1.0, onde:

0 a 0.3 – Baixo progresso, o OKR não foi atingido;

– Baixo progresso, o OKR não foi atingido; 0.4 a 0.6 – Progresso parcial, mas não atingiu totalmente o resultado esperado;

– Progresso parcial, mas não atingiu totalmente o resultado esperado; 0.7 a 1.0 – OKR bem-sucedido (atingir entre 70% e 100% é considerado um bom desempenho).

Como evitar erros na aplicação da técnica?

A implementação inadequada de OKRs pode comprometer o desempenho da empresa ao criar estratégias confusas, minar métricas internas e fazer com que as equipes se concentrem apenas em manter o status quo. Para evitar esses problemas, é essencial entender os erros mais comuns e como corrigi-los.

Definir OKRs vagos ou subjetivos

Metas genéricas dificultam a mensuração do progresso e podem levar a interpretações diferentes dentro da equipe. Os objetivos devem ser claros e inspiradores.

Exemplo:

Objetivo: "Aumentar a eficiência do suporte ao cliente."

Resultado-chave: "Reduzir o tempo médio de resposta de 3 horas para 1 hora."

Criar OKRs desalinhados com a estratégia da empresa

Se os OKRs não estão conectados aos objetivos estratégicos da organização, podem desviar esforços para áreas menos prioritárias.

Focar apenas em métricas internas irrelevantes

Algumas empresas criam OKRs baseados apenas em números internos que não refletem impacto real nos resultados. Para evitar isso, priorize indicadores que tragam crescimento, inovação ou melhorias estratégicas e evite métricas que apenas acompanham a operação sem gerar ação.

Exemplo:

Objetivo: "Melhorar a colaboração entre equipes."

Resultado-chave: "Implementar uma reunião semanal interdepartamental para revisar metas e resultados."

Por que você deve saber disso?

Entender como aplicar essa técnica corretamente pode transformar a forma como sua empresa estabelece e acompanha objetivos, tornando processos mais eficientes e direcionando os esforços para o crescimento real.

Se OKRs forem mal implementados, podem gerar confusão, desmotivação e desperdício de recursos. No entanto, quando bem aplicados, eles aumentam o foco da equipe, melhoram a transparência e ajudam a empresa a medir seu progresso de forma objetiva.