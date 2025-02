Carreira em foco: confira a agenda da semana do programa da EXAME + Saint Paul

Em um mercado cada vez mais competitivo e moldado por inovações tecnológicas, manter-se atualizado deixou de ser uma vantagem para se tornar uma necessidade.

Em resposta a esse cenário dinâmico, EXAME e Saint Paul lançam o Carreira em Foco, um programa diário que combina insights de especialistas, temas de alta relevância e um formato objetivo para capacitar profissionais e alavancar suas trajetórias.

O programa tem uma proposta clara: oferecer, em apenas uma hora diária, conteúdos que unem teoria e prática, com o objetivo de transformar aprendizado em resultados tangíveis. É a oportunidade de aprender com os maiores nomes do mercado e aplicar o conhecimento para transformar sua trajetória profissional.

Essa é a sua chance de estar à frente, com insights e estratégias que irão transformar sua trajetória profissional. Clique aqui para não perder nenhum episódio!

Agenda da semana

Segunda-feira (17/02) - Brandformance: Como impulsionar resultados mensuráveis nos negócios

Especialista: Leo Cirino

Descrição: CMO da EXAME, especialista em estratégias de marketing orientadas a resultados e performance de marca.

Destaque: Descubra como unir branding e performance para gerar impactos reais nos negócios, garantindo que suas estratégias sejam eficazes e mensuráveis.

Terça-feira (18/02) - Mentoria para Carreira

Especialista: Maria Silvia Monteiro

Descrição: Presidente do Comitê de Mentoria da Exame | Saint Paul, com ampla experiência no desenvolvimento de talentos e liderança.

Destaque: Entenda como a mentoria pode acelerar o crescimento profissional e abrir portas para novas oportunidades no mercado.

Quarta-feira (19/02) - Inteligência Artificial para Líderes

Especialista: Bruno Andrade

Descrição: Professor da Exame | Saint Paul, especialista na aplicação da inteligência artificial para a tomada de decisões estratégicas.

Destaque: Saiba como os líderes podem aproveitar a IA para otimizar processos, impulsionar inovação e melhorar a tomada de decisões.

Quinta-feira (20/02) - Aprender a Aprender

Especialista: Adriano Mussa

Descrição: Reitor e Diretor Acadêmico da Exame | Saint Paul, especialista em educação executiva e metodologias de aprendizagem.

Destaque: Descubra estratégias para desenvolver habilidades de aprendizado contínuo e se manter competitivo em um mundo em constante mudança.

Sexta-feira (21/02) - Eventos de ESG e seus impactos para o Brasil

Especialista: Lia Rizzo

Descrição: Editora de ESG da EXAME, com experiência na cobertura de temas relacionados à sustentabilidade, governança e impacto social.

Destaque: Explore como os eventos de ESG estão moldando o futuro das empresas e da economia no Brasil, gerando oportunidades e desafios.

Como participar?

‘Carreira em Foco’ é transmitido gratuitamente e você pode acompanhar de onde estiver. Inscreva-se agora, ative as notificações e garanta acesso a um conteúdo que pode mudar o rumo da sua carreira.

Você encontra, também, todas as edições passadas do programa na aba "Ao vivo" no Youtube da EXAME.

Uma jornada de aprendizado e transformação. Clique aqui para assistir ao primeiro episódio e dê o primeiro passo para dominar o futuro.