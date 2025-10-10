Bacharelados em alta: veja as graduações mais procuradas do Brasil

O Censo da Educação Superior 2024, divulgado pelo Inep, mostra uma mudança importante no comportamento dos estudantes brasileiros: os cursos de bacharelado cresceram 3,3% em relação a 2023 e acumulam um avanço de 20,4% nos últimos dez anos.

Esse ritmo de crescimento é superior ao observado nas licenciaturas e cursos tecnológicos, que mostram sinais de estagnação. Segundo especialistas do Semesp, entidade que representa as instituições de ensino superior, os bacharelados vêm ganhando espaço por oferecerem formação mais densa e versátil, alinhada às novas exigências do mercado.

O que é um bacharelado?

O bacharelado é um tipo de graduação voltado para formar profissionais com formação ampla, teórica e analítica, capazes de atuar em diferentes segmentos.

Diferentemente das licenciaturas, voltadas à formação de professores, e dos cursos superiores de tecnologia, de caráter mais prático e curta duração, o bacharelado proporciona uma base multidisciplinar e geralmente dura de quatro a cinco anos.

Em termos de trajetória, o formato é o preferido de quem deseja seguir carreiras corporativas, de gestão, consultoria ou liderança. Segundo o Inep, os bacharelados representam mais da metade das matrículas no ensino superior e compõem o núcleo mais estável e valorizado do sistema universitário brasileiro.

Graduações mais procuradas

Dentro desse cenário, algumas graduações se destacam de forma consistente entre as preferências dos brasileiros.

De acordo com o Mapa do Ensino Superior 2024, elaborado pelo Semesp, a área de Negócios, Administração e Direito concentra o maior número de estudantes no país, cerca de 2,65 milhões de matrículas.

No ranking dos cursos com mais alunos, Administração aparece em segundo lugar, com 653.126 matrículas, atrás apenas de Pedagogia (887.695), segundo o Censo da Educação Superior 2024.

Logo em seguida, aparecem Direito, Engenharia Civil, Psicologia, Ciências Contábeis e Enfermagem.

Por que os bacharelados estão em alta?

Vários fatores explicam o avanço contínuo desse tipo de graduação. De um lado, o mercado de trabalho exige profissionais com repertório analítico e visão multidisciplinar, capazes de transitar entre áreas e resolver problemas complexos.

De outro, os estudantes buscam formações que unam propósito, flexibilidade e empregabilidade, especialmente em um cenário de automação e transformação digital.

Os cursos de bacharelado, particularmente os de Administração e áreas de negócios, atendem bem a essas demandas. Eles desenvolvem competências amplas, como pensamento crítico, comunicação, liderança e adaptabilidade, e permitem ao aluno moldar sua trajetória conforme as oportunidades surgem.

Conheça a graduação que te prepara para esse mercado

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.