7 técnicas simples de memorização para aplicar nos estudos

Se você está em busca de técnicas eficazes de memorização para aplicar nos estudos, aqui estão sete dicas simples que podem fazer a diferença, segundo a Universidade da Carolina do Norte:

1. Entenda a informação antes de memorizar

Antes de tentar memorizar qualquer material, é essencial que você o entenda. Informação que é organizada e faz sentido para você é muito mais fácil de ser memorizada. Se você perceber que não compreendeu bem o conteúdo, dedique um tempo para compreendê-lo antes de tentar memorizá-lo.

2. Faça conexões

Conectar a informação que você está tentando memorizar a algo que você já conhece pode facilitar a retenção. Material isolado é mais difícil de lembrar do que material conectado a outros conceitos. Se não conseguir encontrar uma conexão lógica, crie uma associação inusitada. Por exemplo, se você precisa memorizar que a água ferve a 212 graus Fahrenheit e o número de telefone do seu melhor amigo começa com 212, imagine jogando seu telefone em um oceano fervente. Essa conexão maluca pode ajudar o fato a se fixar na sua memória.

3. Durma sobre isso

Estudos mostram que seu cérebro processa e armazena informações enquanto você dorme. Tente revisar o material que você está estudando pouco antes de dormir, mesmo que seja por alguns minutos. Isso pode ajudar a fixar a informação em sua memória.

4. Teste a si mesmo

Uma das formas mais eficazes de reforçar a memorização é se testar periodicamente. Em vez de apenas reler suas anotações ou livros, faça perguntas a si mesmo e tente recordar as respostas sem consultar o material. Isso ajudará a identificar áreas em que você tem mais dificuldade, permitindo que você se concentre nelas e utilize outras técnicas de memorização para melhorar.

5. Pratique a repetição distribuída

Para mover um conceito da sua memória temporária para a memória de longo prazo, ele precisa ser repetido e memorável. Utilize técnicas de repetição, como flashcards, para fixar a informação. Distribua suas sessões de estudo ao longo de vários dias e aumente gradualmente o intervalo entre elas. Essa prática ajuda a garantir a retenção a longo prazo do que você está aprendendo.

6. Escreva à mão

Escrever à mão pode ajudar a codificar a informação de forma mais profunda no seu cérebro, pois há uma conexão direta entre a mão e o cérebro. Tente tomar notas à mão durante as aulas ou reescrever e reorganizar suas anotações depois. Enquanto escreve, tente dizer a informação em voz alta e visualizar o conceito.

7. Crie grupos significativos

Uma técnica eficaz para memorizar é criar grupos significativos que simplificam o material. Por exemplo, se você precisa lembrar os nomes de quatro plantas – alho, rosa, espinheiro e mostarda – crie uma sigla com as primeiras letras (GREM) e associe isso a algo familiar, como uma bolacha "graham". Dessa forma, ao lembrar da bolacha, você se lembrará das plantas.

8. Use mnemônicos

Mnemônicos são sistemas ou truques que tornam a informação mais memorável. Um exemplo comum é criar uma frase onde a primeira letra de cada palavra corresponde à primeira letra de cada item em uma lista que você precisa memorizar. Isso torna mais fácil lembrar sequências ou conjuntos de informações.

9. Fale consigo mesmo

Pode parecer estranho, mas falar em voz alta sobre o material que você está tentando memorizar pode ser uma ferramenta eficaz. Experimente falar em voz alta em vez de apenas destacar ou reler informações.

10. Exercite-se!

Estudos mostram que o exercício pode melhorar nossas capacidades de memória e aprendizado, pois ajuda a criar novos neurônios em áreas relacionadas à memória. Tanto o cardio quanto o treinamento de resistência (pesos) têm efeitos poderosos, então escolha a atividade que funciona melhor para você.

Essas técnicas simples podem transformar seus estudos, tornando a memorização mais eficiente e ajudando você a reter informações importantes com mais facilidade.