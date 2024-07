7 profissões para quem não quer mais trabalhar dentro de um escritório

Se você está cansado de trabalhar dentro de um escritório e busca uma carreira que ofereça mais liberdade e conexão com o ambiente externo, existem diversas profissões que podem se alinhar com seus desejos. Confira sete opções ideais para quem prefere um trabalho fora do escritório, segundo a CNBC:

1. Guia de Turismo

Guias de turismo exploram diferentes locais, proporcionando informações e experiências enriquecedoras aos turistas. É uma excelente opção para quem gosta de viajar e conhecer novas culturas. Eles geralmente conduzem grupos em passeios históricos, culturais ou de aventura, compartilhando seu conhecimento e paixão pelos lugares visitados.

2. Fotógrafo de Natureza

Fotógrafos de natureza capturam a beleza do mundo natural, trabalhando em ambientes externos como florestas, montanhas e parques nacionais. Esse trabalho exige habilidades técnicas e um bom olho para a composição. Além de fotografar paisagens, animais e plantas, eles podem trabalhar para revistas, sites de viagem, ou vender suas fotos para galerias e colecionadores.

3. Paisagista

Paisagistas planejam e criam projetos de paisagismo para áreas residenciais e comerciais. Eles passam a maior parte do tempo ao ar livre, trabalhando diretamente com a terra e plantas para transformar espaços. Esta profissão combina criatividade com conhecimento técnico de botânica e design, criando ambientes que são tanto funcionalmente agradáveis quanto esteticamente bonitos.

4. Engenheiro Ambiental

Engenheiros ambientais trabalham em projetos que envolvem a preservação e a melhoria do meio ambiente. Eles realizam estudos de campo e implementam soluções sustentáveis em diversas áreas. Isso pode incluir a gestão de recursos naturais, controle de poluição e desenvolvimento de tecnologias verdes, sempre com o objetivo de proteger o meio ambiente.

5. Geólogo

Geólogos estudam a composição, estrutura e processos da Terra, muitas vezes realizando pesquisas de campo em locais remotos. Este trabalho oferece a oportunidade de explorar diferentes regiões e descobrir novos conhecimentos sobre nosso planeta. Eles podem trabalhar na exploração de recursos naturais, estudo de riscos geológicos e pesquisa acadêmica.

6. Instrutor de Esportes ao Ar Livre

Instrutores de esportes ao ar livre ensinam atividades como escalada, rafting e trilhas. Essa profissão é ideal para quem gosta de aventura e de compartilhar sua paixão por atividades físicas com outras pessoas. Eles desenvolvem programas de treinamento, guiam grupos em expedições e asseguram a segurança dos participantes durante as atividades.

7. Arqueólogo

Arqueólogos investigam a história humana por meio da escavação e análise de artefatos. O trabalho de campo é uma parte significativa desta profissão, levando-os a diversos locais históricos e culturais ao redor do mundo. Eles documentam suas descobertas, publicam suas pesquisas e muitas vezes trabalham em estreita colaboração com museus e instituições educacionais.

Por que você deve conhecer essas profissões

Escolher uma profissão que permita trabalhar fora do escritório pode trazer um novo nível de satisfação e qualidade de vida. Essas carreiras oferecem a oportunidade de estar em contato com a natureza, explorar novos ambientes e manter um estilo de vida mais ativo e dinâmico. Seja guiando turistas, capturando a beleza natural, ou preservando o meio ambiente, essas profissões proporcionam uma rotina fora das quatro paredes do escritório.