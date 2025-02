7 profissões para quem gosta de segurança da informação

A segurança da informação é uma área crucial no mercado de trabalho atual, responsável por proteger dados e sistemas contra ameaças cibernéticas. Profissionais dessa área implementam políticas de segurança, monitoram redes e respondem a incidentes, garantindo a integridade e confidencialidade das informações.

Com o aumento das ameaças digitais, a demanda por especialistas em segurança da informação tem crescido significativamente. Conheça mais sobre a área, as possibilidades de atuação e a média salarial de cada cargo de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1- Analista de Segurança da Informação

Responsável por identificar vulnerabilidades, implementar medidas de proteção e monitorar sistemas para prevenir ataques.

Média Salarial: R$ 6.933 mensais.

2- Especialista em Segurança da Informação

Desenvolve políticas de segurança, conduz auditorias e garante a conformidade com normas e regulamentações.

Média Salarial: R$ 8.780,98 por mês.

3- Consultor de Segurança da Informação

Oferece consultoria para empresas na implementação de estratégias de segurança, avaliação de riscos e resposta a incidentes.

Média Salarial: A remuneração varia conforme a experiência e o porte da empresa, mas geralmente é competitiva e oscila entre R$ 5.000 a R$ 12.000 por mês.

4- Analista de Riscos de TI

Avalia e gerencia riscos associados aos sistemas de informação, propondo soluções para mitigá-los.

Média Salarial: R$ 7.620,76 mensais.

5- Administrador de Redes e Sistemas

Gerencia e monitora redes e sistemas, garantindo sua segurança e desempenho.

Média Salarial: R$ 8.518,19 mensais.

6- Engenheiro de Segurança Cibernética

Projeta e implementa soluções de segurança para proteger infraestruturas críticas.

Média Salarial: Os salários podem variar, mas geralmente são superiores a R$ 10.000 mensais, dependendo da experiência e certificações.

7- Coordenador de Segurança da Informação

Lidera equipes de segurança, desenvolvendo políticas e procedimentos para proteção de dados.

Média Salarial: Em São Paulo, a remuneração total mensal estimada para este cargo é de R$ 15.750, com uma média salarial mensal de R$ 13.500.

Essas profissões exigem qualificações específicas, como formações em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou áreas correlatas, além de certificações reconhecidas no mercado, como CISSP, CEH e CompTIA Security+

Existe concurso público para a área?

Quem busca oportunidades na área pública, pode tentar vagas em concursos públicos em órgãos federais, estaduais e municipais para cargos como Analista de Tecnologia da Informação, com foco em segurança.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) costuma abrir processos seletivos. Uma das últimas oportunidades criadas foi para Analista Técnico II, incluindo vagas na área de tecnologia, com salário inicial de R$ 14.929.

Por que escolher essa área?

A segurança da informação é uma das áreas mais promissoras do mercado de tecnologia, impulsionada pelo crescimento das ameaças cibernéticas e pela necessidade crescente das empresas de proteger seus dados e sistemas. Com a digitalização acelerada e o avanço da inteligência artificial, a demanda por profissionais qualificados tem aumentado significativamente.

Atualmente, ciberataques e vazamentos de dados representam um dos principais riscos para empresas de todos os portes. Grandes corporações, instituições financeiras, órgãos governamentais e até pequenas startups precisam investir em segurança digital, o que gera uma ampla oferta de empregos para especialistas em cibersegurança.

Além disso, com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as organizações são obrigadas a implementar medidas rigorosas para garantir a privacidade dos usuários, criando ainda mais oportunidades na área.

Outro ponto positivo da segurança da informação é a alta remuneração. Devido à complexidade do trabalho e à escassez de profissionais altamente qualificados, os salários na área são superiores à média do mercado de tecnologia, especialmente para aqueles que possuem certificações reconhecidas, como Certified Information Systems Security Professional (CISSP), CompTIA Security+, entre outras.

Além da estabilidade e das boas remunerações, a área também oferece flexibilidade. Muitos profissionais atuam de forma remota ou híbrida, o que permite maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Por que você deve saber disso?

Compreender as oportunidades na área de segurança da informação é essencial para quem busca uma carreira dinâmica e em alta demanda. Conhecer as diferentes profissões, suas responsabilidades e faixas salariais ajuda na tomada de decisões informadas sobre o futuro profissional.

Além disso, estar ciente das qualificações necessárias e das oportunidades de crescimento pode orientar investimentos em educação e certificações relevantes.