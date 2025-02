7 profissões para quem gosta de nanotecnologia

A nanotecnologia, ciência que manipula materiais em escala nanométrica, tem revolucionado diversos setores, como medicina, eletrônica e energia.

Sua importância está na capacidade de criar materiais e dispositivos com propriedades únicas, possibilitando avanços significativos em diagnósticos médicos, eficiência energética e desenvolvimento de novos materiais .

Para os entusiastas dessa área, há uma variedade de profissões promissoras. Conheça as 7 mais relevantes e descubra o que cada uma delas faz, cursos de capacitação necessários e a média salarial levando em conta o site Glassdoor e a cidade de São Paulo como referência.

1- Engenheiro de Nanotecnologia

Atua no desenvolvimento e aplicação de materiais e dispositivos em escala nanométrica para setores como medicina, eletrônica e energia. Também é responsável por projetar e criar materiais com propriedades específicas, realizar pesquisas para novas aplicações nanotecnológicas e colaborar em projetos multidisciplinares.

Média salarial: Entre R$ 5.724,00 e R$ 8.586,00, conforme a experiência e o porte da empresa.

2- Pesquisador em Nanomedicina

Pesquisa terapias e diagnósticos médicos utilizando nanopartículas e nanodispositivos. Também desenvolve sistemas de liberação controlada de medicamentos, cria biossensores para detecção precoce de doenças e estuda interações entre nanomateriais e sistemas biológicos.

Média salarial: Aproximadamente R$ 7.000,00, variando conforme a instituição de pesquisa.

3- Engenheiro Químico Especializado em Nanotecnologia

Desenvolve processos químicos que envolvem materiais em escala nanométrica, projeta reações químicas para síntese de nanomateriais, otimiza processos industriais para incorporação de nanocompósitos e garante a segurança na manipulação de nanossubstâncias.

Média salarial: Em torno de R$ 8.000,00.

4- Engenheiro Eletrônico de Dispositivos Nanoestruturados

Atua no projeto e desenvolvimento de componentes eletrônicos em escala nanométrica, como transistores e sensores. Também é responsável por desenvolver circuitos integrados de alta densidade, criar sensores com alta sensibilidade e trabalhar na miniaturização de dispositivos eletrônicos.

Média salarial: Aproximadamente R$ 10.000,00.

5- Nanotecnólogo Ambiental

Cria e aplica nanotecnologia para soluções ambientais, como remediação de poluentes e tratamento de água. Também desenvolve nanomateriais para descontaminação ambiental, cria sistemas de filtragem de água mais eficientes e monitora impactos ambientais de destes materiais.

Média salarial: Cerca de R$ 7.500,00.

6- Especialista em Nanofabricação

Desenvolve técnicas e processos para a fabricação de dispositivos em escala nanométrica, opera equipamentos de litografia e deposição de materiais, otimiza processos de fabricação de nanodispositivos e garante a qualidade em ambientes de sala limpa.

Média salarial: Em torno de R$ 9.500,00.

7- Técnico de Laboratório em Nanotecnologia

Responsável pela operação e manutenção de equipamentos para pesquisa e desenvolvimento em nanotecnologia, por preparar amostras para análise, operar microscópios eletrônicos, auxiliar em experimentos de síntese de nanomateriais e garantir a calibração de equipamentos.

Média salarial: Cerca de R$ 5.000,00.

Existe concurso público para a área de nanotecnologia?

Sim, há concursos públicos voltados para a área de nanotecnologia. Instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) já realizaram seleções para cargos de pesquisador em nanotecnologia.

De acordo com o site Qconcursos, órgãos como o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) também promovem provas para especialistas em metrologia aplicada à nanotecnologia.

Por que escolher essa área?

A nanotecnologia é uma área em constante crescimento, com aplicações que abrangem desde a medicina até a eletrônica e o meio ambiente. As perspectivas futuras são promissoras, com investimentos crescentes em pesquisa e desenvolvimento, além da demanda por profissionais qualificados para atuar em projetos inovadores .

Estudos indicam que a nanotecnologia será fundamental para soluções em saúde, energia sustentável e materiais avançados, ampliando as oportunidades de atuação profissional.

Por que escolher nanotecnologia?

Setor em crescimento: A busca por inovações impulsiona a demanda por profissionais especializados. Salários atrativos: Por ser uma área de alta qualificação, os salários podem ser superiores à média do mercado, especialmente em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Interdisciplinaridade: Quem gosta de química, física, biologia e engenharia pode se interessar pela profissão, uma vez que essa área combina todas essas disciplinas para criar novos materiais e tecnologias. Oportunidades no exterior: Países como Estados Unidos, Alemanha e Japão investem fortemente em nanotecnologia, oferecendo oportunidades para pesquisa e trabalho. Impacto global: A nanotecnologia pode revolucionar setores como saúde (com nanorrobôs para tratamento de câncer) e energia (com baterias mais eficientes), tornando-se essencial para o futuro.

Como se especializar em nanotecnologia?

Escolha uma graduação compatível. Engenharia de Materiais, Física, Química, Engenharia Química, Biomedicina e Ciências da Computação são ótimas portas de entrada;

Busque pós-graduações e especializações;

Aposte em cursos online e certificações;

Faça iniciação científica ou estágios em laboratórios;

Acompanhe as tendências e publique pesquisas.

Por que você deve saber disso?

Compreender as oportunidades na área de nanotecnologia é essencial para quem busca uma carreira alinhada às inovações tecnológicas. Profissionais com conhecimento em nanotecnologia estão na vanguarda do desenvolvimento científico, contribuindo para avanços que impactam diretamente a sociedade .

Além disso, a demanda por especialistas nessa área tende a crescer, oferecendo carreiras desafiadoras e recompensadoras.