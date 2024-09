7 perguntas que podem aparecer em entrevistas de emprego do mercado financeiro

Se você está se preparando para uma entrevista no setor financeiro, algumas perguntas são praticamente garantidas. A seguir, listamos sete perguntas comuns que podem surgir e como responder a elas de forma eficaz, com base nas melhores práticas, segundo o The Muse:

1. Por que você quer ser analista financeiro?

Essa é uma pergunta esperada em qualquer vaga de analista financeiro de nível inicial. O entrevistador quer entender sua paixão pela área, por que você escolheu finanças, o que espera dessa experiência e qual é o seu plano de carreira.

Como responder: Fale sobre o que te levou a escolher finanças como carreira e quais são suas expectativas para o futuro. Conecte sua formação, experiências e habilidades com os requisitos da vaga. Um exemplo de resposta seria:

"Decidi estudar finanças porque sempre tive interesse em entender como as empresas são estruturadas, como elas ganham dinheiro e se mantêm lucrativas. No ensino médio, lia biografias de empreendedores e líderes empresariais para entender como os negócios funcionam. Gostei das análises que fiz em meus estágios e disciplinas, e adoraria continuar nesse caminho, aprofundando minha experiência com essa posição."

2. Por que você quer trabalhar na nossa empresa?

Aqui, o recrutador quer saber por que você está interessado nessa empresa em particular. Ele quer entender o que te atrai na indústria e no tipo de organização para a qual você está se candidatando.

Como responder: Pesquise sobre a empresa e fale sobre o que a torna única, além de explicar por que essas qualidades são atraentes para você. Evite criticar outras empresas ou seu empregador atual. Um exemplo de resposta seria:

"Quando penso em um banco, imagino uma instituição que fornece capital a empreendedores e grandes empresas, impulsionando o crescimento econômico. Gosto da ideia de contribuir para o crescimento econômico global e nacional. Além disso, estou interessado em trabalhar com empresas de entretenimento e mídia, e sei que esse banco tem uma forte prática nesse setor."

3. Você já considerou ou está buscando certificações? Como elas ajudam no contexto profissional?

Certificações como CFA (Chartered Financial Analyst) ou CFS (Certified Fund Specialist) são frequentemente mencionadas. O entrevistador quer saber se você está comprometido em avançar na carreira e como essas certificações são aplicadas no dia a dia.

Como responder: Fale sobre sua decisão de buscar essas certificações e como elas têm sido úteis em sua carreira. Se você está no início da carreira, mencione que está considerando ou planejando obter uma certificação. Um exemplo de resposta seria:

"Atualmente estou buscando a certificação CFA para aprofundar meu conhecimento em análise financeira além do que aprendi na faculdade. Acho que esse conhecimento será valioso para minha próxima posição."

4. Você prefere trabalhar sozinho ou em equipe?

Muitas posições de analista financeiro exigem colaboração. O entrevistador quer saber se você prefere trabalhar de forma independente ou em equipe, e como isso se alinha com a cultura da empresa.

Como responder: Dê exemplos de situações em que trabalhou em equipe e sozinho. O ideal é ser honesto sobre suas preferências, para que ambas as partes saibam se há uma boa compatibilidade. Um exemplo de resposta seria:

"Prefiro trabalhar em equipe. No meu trabalho anterior, colaborava com um colega para construir um modelo financeiro para um cliente, e juntos conseguimos apresentar soluções mais completas e criativas do que se tivéssemos trabalhado sozinhos."

5. Conte-me sobre uma vez em que você teve que apresentar dados financeiros.

Aqui, o entrevistador quer avaliar suas habilidades de comunicação e apresentação. A capacidade de explicar dados complexos a diferentes públicos é crucial.

Como responder: Use o método STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado) para estruturar sua resposta. Descreva uma situação específica, como você preparou a apresentação e os resultados obtidos. Um exemplo de resposta seria:

"Eu fui encarregado de criar um modelo financeiro para uma possível aquisição de uma empresa. Preparei uma apresentação que incluía as principais sinergias e conclusões do modelo e apresentei aos executivos da empresa. Respondi a várias perguntas no momento e aprendi muito ao incorporar o feedback deles no modelo final."

6. Dê um exemplo de uma análise que deu errado. O que você poderia ter feito para evitar o problema e o que aprendeu?

Todos cometem erros, e as empresas querem saber se você é capaz de aprender com eles. O entrevistador quer entender como você lida com adversidades.

Como responder: Seja direto ao descrever o erro e, em seguida, fale sobre como você aprendeu com a situação e o que fez para evitar repeti-lo. Um exemplo de resposta seria:

"Em um projeto, subestimamos o tempo de adaptação dos novos vendedores, o que impactou os resultados. Reavaliei as premissas do modelo e, em futuros projetos, passei a verificar cada detalhe com stakeholders, o que evitou que o erro se repetisse."

7. Quais processos você utiliza para criar relatórios de análise financeira?

Elaborar relatórios financeiros é uma parte essencial do trabalho. O entrevistador quer saber quais ferramentas você usa e como você lida com os requisitos de relatórios.

Como responder: Explique o processo detalhadamente, desde a coleta de dados até a apresentação final, mencionando os softwares e metodologias utilizados. Um exemplo de resposta seria: