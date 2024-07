7 perguntas bem bizarras feitas em entrevistas de emprego

Entrevistas de emprego são, em sua essência, oportunidades para os recrutadores conhecerem melhor os candidatos, suas habilidades e como se encaixariam na cultura da empresa. No entanto, algumas vezes, as perguntas feitas durante essas entrevistas podem ser bastante inusitadas, deixando os candidatos perplexos. Essas perguntas bizarras geralmente têm um propósito, como avaliar a criatividade, capacidade de pensar rapidamente ou como o candidato lida com o inesperado.

1. "Se você fosse um animal, qual seria e por quê?"

Esta pergunta visa entender as qualidades que o candidato se vê possuindo, usando uma metáfora animal. Respostas podem revelar traços de personalidade e autopercepção.

Como responder: Escolha um animal que represente suas principais características profissionais. Por exemplo, um leão pode representar liderança e coragem, enquanto uma formiga pode simbolizar trabalho em equipe e diligência.

2. "Quantas bolas de tênis cabem em um avião?"

Esta pergunta testa as habilidades de raciocínio lógico e a capacidade do candidato de lidar com problemas complexos.

Como responder: Em vez de tentar fornecer uma resposta exata, demonstre seu processo de pensamento. Explique como você estimaria o volume do avião e o volume de uma bola de tênis e depois faria os cálculos.

3. "Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual seria?"

Esta pergunta é usada para avaliar a criatividade do candidato e entender quais habilidades ou características ele valoriza mais.

Como responder: Escolha um superpoder que possa ser relacionado a habilidades profissionais. Por exemplo, a habilidade de ler mentes pode ser conectada à empatia e compreensão das necessidades dos clientes.

4. "Como você venderia um refrigerador para um esquimó?"

Essa pergunta testa as habilidades de venda e criatividade do candidato. O entrevistador quer ver como você pode criar uma necessidade ou valor para um produto aparentemente desnecessário.

Como responder: Concentre-se nos aspectos inovadores do produto que poderiam ser úteis em um ambiente frio, como armazenamento de alimentos frescos longe de predadores ou controle de temperatura.

5. "Quantas janelas há em Nova York?"

Semelhante à pergunta das bolas de tênis, essa questão avalia a capacidade de estimativa e pensamento analítico do candidato.

Como responder: Discuta o método que você usaria para estimar, como calcular o número médio de janelas em um prédio típico e multiplicar pelo número de prédios em Nova York.

6. "Se você fosse um utensílio de cozinha, qual seria?"

Esta pergunta busca insights sobre como o candidato se vê em termos de utilidade e habilidades.

Como responder: Escolha um utensílio que simbolize uma de suas principais competências. Por exemplo, uma faca pode representar precisão e eficiência, enquanto uma colher de pau pode simbolizar versatilidade e suporte.

7. "Descreva a cor amarela para alguém que é cego."

Já esta testa a habilidade de comunicação e a capacidade de descrever conceitos abstratos de maneira clara e compreensível.

Como responder: Use descrições sensoriais e emocionais. Por exemplo, você poderia dizer que o amarelo é como a sensação de calor do sol no rosto ou a alegria de uma risada.

É importante saber se preparar

Perguntas bizarras em entrevistas de emprego podem ser desconcertantes, mas elas têm um propósito claro. Elas testam habilidades como criatividade, pensamento crítico, comunicação e adaptação ao inesperado. Preparar-se para essas perguntas, entendendo o que os recrutadores estão tentando avaliar, pode ajudar a responder de forma confiante e impressionar durante a entrevista.