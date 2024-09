7 passos que os palestrantes do TED Talks usam para falar bem em público

Falar em público pode ser desafiador, mas os palestrantes do TED Talks têm dominado a arte de capturar e engajar audiências com técnicas simples e eficazes. Aqui estão sete passos inspirados nos melhores palestrantes do TED para você usar e melhorar suas habilidades de comunicação, segundo o site John Mill:

1. Não faça uma apresentação, tenha uma conversa

Em vez de tratar sua fala como uma apresentação rígida, veja-a como uma conversa com seu público. Quando você está em "modo de apresentação", pode parecer um desempenho ensaiado. Em vez disso, estar presente no momento e reagir às necessidades da audiência cria uma conexão mais autêntica e envolvente.

2. Foque em transmitir uma única ideia

TED Talks são conhecidos por sua simplicidade e foco. Em vez de despejar dados ou informações demais, concentre-se em uma única ideia principal. Como Chris Anderson, diretor do TED, afirma: "Qualquer pessoa que tenha uma ideia digna de ser compartilhada é capaz de dar uma palestra poderosa." Transmita sua mensagem de forma clara e concisa para que ela seja memorável.

3. Menos é mais

Com apenas 18 minutos disponíveis em uma palestra TED, os palestrantes são obrigados a serem diretos e eficazes. Esse limite de tempo é suficiente para transmitir sua ideia sem sobrecarregar o público. Em reuniões e apresentações, adotar esse princípio ajuda a manter a atenção e garantir que sua mensagem seja bem compreendida.

4. Use slides simples para apoiar sua mensagem

Se for usar slides, lembre-se de que eles são apenas um suporte visual. Os slides devem ser simples e preferencialmente com imagens que reforcem sua mensagem. Evite transformar os slides no centro da apresentação. O foco deve estar em você e na sua fala.

5. Conte histórias para dar vida à sua mensagem

Histórias têm o poder de prender a atenção e tornar a mensagem mais memorável. TED Talks aproveitam ao máximo essa técnica, utilizando histórias pessoais ou profissionais para ilustrar os pontos principais. Ao preparar sua fala, escolha histórias que ressoem emocionalmente com o público e que transmitam lições importantes.

6. Conecte-se com propósito, começando pelo “porquê”

A melhor forma de inspirar seu público é começando pelo "porquê" da sua ideia. Por que ela é importante? Qual o impacto que ela pode ter? Ao conectar sua mensagem a um propósito maior, você engaja o público de maneira mais profunda e significativa.

7. Use as mãos ao falar

Gestos com as mãos podem aumentar significativamente o impacto de uma palestra. Um estudo da palestrante Vanessa Van Edwards analisou TED Talks e descobriu que palestrantes que usam mais gestos com as mãos tendem a ter mais visualizações. A linguagem corporal aberta e ativa ajuda a tornar sua fala mais envolvente e dinâmica.

Seguindo esses passos, você pode aprimorar suas habilidades de falar em público, criar uma conexão mais forte com seu público e transmitir suas ideias de maneira mais eficaz.