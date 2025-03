O feedback é uma ferramenta essencial no ambiente corporativo, sendo importante para o desenvolvimento de profissionais e para a melhoria da performance das equipes. Ele permite identificar pontos fortes e áreas a serem aprimoradas, criando um espaço para a evolução constante dentro da organização.

Ao ser bem aplicado, o feedback tem o poder de aumentar a motivação, a produtividade e o engajamento dos colaboradores. Além disso, fortalece a cultura organizacional e contribui para a construção de um ambiente de trabalho mais colaborativo e transparente.

Apesar disso, muitos profissionais e gestores ainda têm dificuldades em aplicá-lo de maneira eficaz, o que pode levar a mal-entendidos e até mesmo à desmotivação do time. Por isso, é importante desenvolver práticas de comunicação construtiva e regular para garantir que o feedback seja realmente benéfico tanto para o colaborador quanto para a empresa.

Quem deve ser responsável por dar feedback para os funcionários?

Quando se trata do ambiente corporativo, tanto os gestores quanto o setor de Recursos Humanos (RH) desempenham papéis importantes. Os gestores têm a responsabilidade de fornecer feedback diário ou semanal sobre o desempenho de seus subordinados, destacando áreas de melhoria e também reconhecendo os pontos positivos.

Já o RH também é responsável por criar um processo de devolutiva estruturado e periódico, que seja transparente e alinhado com as metas organizacionais.

De forma geral, o feedback deve ser dado de maneira contínua e não apenas em momentos formais, como avaliações de desempenho. Isso garante que o colaborador tenha um entendimento claro de seu progresso e dos ajustes necessários ao longo do tempo.

Por isso existem diferentes tipos de feedback, tanto os diários, que englobam as entregas pontuais, como também os famosos "1:1", em que é marcado uma reunião dedicada ao feedback.

7 maneiras de melhorar o feedback no ambiente corporativo

Para criar feedbacks que sejam assertivos e eficientes, é preciso estar atento a alguns detalhes. Veja sete dicas que podem te ajudar:

1. Estabeleça uma cultura de feedback constante

Para que o feedback seja efetivo, ele precisa ser uma prática constante dentro da organização, e não algo pontual. Isso ajuda a criar um ambiente onde os funcionários se sintam confortáveis em receber críticas, além de poderem aplicar as melhorias sugeridas de forma imediata. O ideal é que haja rodadas de devolutivas, pelo menos, a cada três meses.

2. Seja específico e objetivo

Evite feedbacks vagos, como “Você precisa melhorar.” Seja claro e específico sobre o comportamento ou a tarefa que precisa ser aprimorada. Por exemplo: “Observei que o relatório que você enviou estava com algumas informações desatualizadas. Tente revisar os dados antes de concluir a tarefa.”

3. Use o feedback positivo tanto quanto o corretivo

Um bom feedback é equilibrado. Não se concentre apenas em pontos negativos. Reconhecer as boas práticas também é fundamental para motivar os funcionários. O feedback positivo ajuda a reforçar o comportamento desejado e a criar um clima de confiança.

4. Vá direto ao ponto e seja construtivo

Ao dar feedback negativo, foque na solução. Apresente uma abordagem construtiva, com sugestões claras de como o colaborador pode melhorar seu desempenho.

5. Escute o colaborador

O feedback não deve ser um monólogo. Deixe que o colaborador compartilhe sua visão sobre a situação. Isso fortalece o diálogo e pode gerar insights valiosos para aprimorar os processos de trabalho.

6. Forneça feedback em tempo hábil

Evite esperar semanas ou meses para fornecer o feedback. Quanto mais rápido você der retorno sobre a ação ou comportamento, mais fácil será para o colaborador aplicar as mudanças necessárias.

7. Desenvolva a habilidade de dar feedback

Capacite líderes e gestores para que saibam como conduzir conversas de feedback de maneira eficiente. Isso inclui treinamento sobre linguagem não verbal, empatia e respeito, que são fundamentais para uma devolutiva bem-sucedida.

Quais os tipos de feedbacks que existem?

Existem diferentes tipos de feedback, e cada um tem sua aplicabilidade dependendo do contexto. Veja os principais:

Feedback construtivo : Tem como objetivo corrigir comportamentos e oferecer sugestões de melhorias;

: Tem como objetivo corrigir comportamentos e oferecer sugestões de melhorias; Feedback positivo : Foca em reconhecer e reforçar boas práticas ou comportamentos;

: Foca em reconhecer e reforçar boas práticas ou comportamentos; Feedback de avaliação : Mais formal, costuma ocorrer em momentos de revisão de desempenho, como as avaliações anuais;

: Mais formal, costuma ocorrer em momentos de revisão de desempenho, como as avaliações anuais; Feedback 360°: Envolve a avaliação de um funcionário por diversas fontes, incluindo colegas, superiores e subordinados.

Por que você deve saber disso?

Saber como aplicar feedback de maneira eficaz é uma habilidade crucial no ambiente corporativo, tanto para gestores quanto para colaboradores. Em um mercado competitivo e dinâmico, a capacidade de ajustar o desempenho rapidamente e de se desenvolver continuamente é fundamental para o sucesso de qualquer profissional.

É importante lembrar que para que a cultura do feedback seja realmente eficaz dentro de uma empresa, ela deve abraçar todos os níveis hierárquicos da mesma.

Com isso, para as empresas, o feedback bem estruturado pode melhorar o clima organizacional, reduzir a rotatividade e aumentar a produtividade geral. Por isso, a prática precisa ser vista como uma ferramenta estratégica, que impacta diretamente no crescimento individual e coletivo dentro da organização.