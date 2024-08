7 dicas para negociar seu salário

Negociar seu salário pode ser uma tarefa desafiadora, mas com a abordagem certa, é possível conseguir um resultado positivo. Aqui estão sete dicas para ajudá-lo nesse processo, segundo o Harvard Business Review:

1. Não subestime a importância da simpatia

Ser agradável e simpático é crucial. As pessoas tendem a lutar por você se gostarem de você. Evite parecer ganancioso ou petulante, e equilibre o pedido de melhorias com uma atitude agradável. Pratique sua abordagem com amigos para garantir que não esteja transmitindo a mensagem errada.

2. Ajude-os a entender por que você merece o que está pedindo

Para obter o que deseja, não basta ser simpático, você também precisa justificar seu pedido. Explique por que você merece um salário mais alto ou condições específicas, usando exemplos concretos de sua experiência e realizações que mostrem seu valor.

3. Mostre que você está interessado

Demonstre que você está realmente interessado em trabalhar para a empresa. Deixe claro que, embora esteja considerando outras opções, está disposto a aceitar a oferta sob certas condições. Isso evita que o empregador sinta que está desperdiçando tempo negociando com alguém que não tem intenção de aceitar a proposta.

4. Entenda a pessoa do outro lado da mesa

Lembre-se de que você está negociando com uma pessoa, não com a empresa em si. Conheça os interesses e preocupações de quem está conduzindo a negociação. Por exemplo, negociar com um futuro chefe é diferente de negociar com o RH. Isso ajudará a adaptar sua abordagem de maneira adequada.

5. Entenda as restrições deles

Mesmo que gostem de você e acreditem que você merece o que está pedindo, eles podem ter limitações, como tetos salariais que não podem ser superados. Compreender onde há flexibilidade e onde não há é essencial para propor soluções que satisfaçam ambas as partes.

6. Prepare-se para perguntas difíceis

Esteja preparado para questões complicadas, como se você tem outras ofertas ou se aceitaria uma oferta imediata. Responder de forma evasiva ou mentir pode prejudicá-lo. Pratique suas respostas para garantir que você possa responder com honestidade sem comprometer seu poder de negociação.

7. Foque na intenção do questionador, não na pergunta

Se surgir uma pergunta inesperada, lembre-se de que a intenção por trás dela é o que realmente importa. A pergunta pode parecer desafiadora, mas o objetivo do entrevistador pode ser benigno. Responda de maneira que aborde a intenção do questionador ou peça esclarecimentos para entender melhor o que ele está buscando.

Seguindo essas dicas, você pode aumentar suas chances de sucesso ao negociar seu salário e obter uma oferta que esteja mais alinhada com suas expectativas e necessidades.