5 regras de etiqueta em reuniões online

As reuniões online se tornaram parte essencial do ambiente de trabalho moderno, especialmente com o avanço da tecnologia e a necessidade de adaptação ao trabalho remoto. No entanto, para garantir a produtividade e o respeito entre os participantes, é importante seguir algumas regras básicas de etiqueta. Aqui estão cinco dicas para que suas reuniões virtuais sejam mais eficazes e profissionais.

1. Seja pontual

Assim como em reuniões presenciais, a pontualidade é fundamental nas reuniões online. Chegar atrasado pode interromper o fluxo da conversa e passar a impressão de desorganização ou desinteresse. Procure se conectar alguns minutos antes do horário marcado, especialmente para garantir que todos os dispositivos estejam funcionando corretamente.