5 prompts para descobrir o que o ChatGPT já sabe sobre você

O ChatGPT, modelo de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, pode utilizar interações anteriores para fornecer respostas mais personalizadas e relevantes. No entanto, saber o que ele "lembra" ou infere sobre você pode ser útil para ajustar sua experiência de uso. A seguir, apresentamos 5 prompts que ajudam a descobrir como o ChatGPT organiza e utiliza informações sobre você, com base nas interações anteriores.

1. "Você pode me contar o que já sabe sobre mim?"

Este é o ponto de partida mais direto. O ChatGPT explicará quais informações ele reteve ou lembrou de conversas anteriores, caso o recurso de memória esteja ativado. É uma oportunidade para confirmar se os dados são precisos e, se necessário, solicitar ajustes ou exclusões.

2. "Como você utiliza as informações que compartilhamos em conversas anteriores?"

Esse prompt ajuda a entender como o modelo emprega dados compartilhados. O ChatGPT pode explicar que utiliza as informações para melhorar a relevância das respostas, mas não armazena dados pessoais permanentemente, a menos que o recurso de memória esteja ativado.

3. "Você se lembra do que discutimos sobre [tema específico]?"

Se você já conversou sobre assuntos específicos, como planejamento de carreira ou hobbies, este prompt verifica se o ChatGPT ainda consegue acessar essas informações. Caso ele não lembre, pode ser uma indicação de que a memória está desativada ou que o dado não foi registrado.

4. "Você tem alguma sugestão com base no que já sabe sobre mim?"

Este prompt é útil para entender como o ChatGPT aplica o contexto aprendido para oferecer recomendações personalizadas. Ele pode sugerir livros, cursos ou estratégias baseadas em suas preferências e objetivos mencionados anteriormente.

5. "Se eu quiser redefinir o que você sabe sobre mim, como faço isso?"

Este prompt esclarece como ajustar ou excluir informações que o modelo utiliza. O ChatGPT explicará os procedimentos para redefinir dados, seja desativando a memória ou solicitando que ele esqueça tópicos específicos.

Por que você deve saber sobre isso

Entender o que o ChatGPT sabe sobre você é uma maneira eficaz de personalizar suas interações e garantir que o modelo atenda às suas expectativas. Usando os prompts certos, você pode explorar a capacidade da IA de lembrar informações e, ao mesmo tempo, manter controle sobre a privacidade. Esses comandos são especialmente úteis para ajustar a experiência e torná-la mais prática e relevante.

