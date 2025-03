5 profissões para quem se formou em relações internacionais

O curso de Relações Internacionais forma profissionais aptos a compreender e atuar no complexo cenário global, mediando negociações, resolvendo conflitos e estabelecendo acordos entre diferentes nações e organizações.

Essa formação multidisciplinar abre portas para diversas carreiras que exigem conhecimentos em política, economia, direito e cultura internacional. Conheça as principais e descubra suas áreas de atuação e média salarial de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.​

1. Diplomata

O diplomata representa o país em assuntos internacionais, participando de negociações, promovendo interesses nacionais e fortalecendo relações exteriores. Atua em embaixadas, consulados e missões permanentes junto a organismos internacionais.

Para ingressar na carreira diplomática no Brasil, é necessário ser aprovado no concurso do Instituto Rio Branco. Especializações em direito internacional e políticas públicas são diferenciais.​

Média salarial: R$ 19.635 por mês ​

2. Analista de Comércio Exterior

Este profissional gerencia operações de importação e exportação, garantindo conformidade com legislações e identificando oportunidades de mercado. Atua em empresas privadas, órgãos governamentais e consultorias. Cursos de especialização em logística internacional e legislação aduaneira são recomendados.​

Média salarial: R$ 4.619 por mês

3. Analista de Logística Internacional

Responsável por coordenar o transporte e a distribuição de mercadorias entre países, assegurando eficiência e cumprimento de prazos. Atua em empresas de logística, indústrias e comércio exterior. Especializações em gestão da cadeia de suprimentos e logística internacional são vantajosas.​

Média salarial: R$ 4.000 por mês ​

4. Consultor de Negócios Internacionais

Oferece consultoria para empresas que desejam expandir suas operações globalmente, analisando mercados, identificando oportunidades e orientando sobre aspectos culturais e legais. Atua em consultorias, empresas multinacionais e organizações governamentais. Cursos de MBA em negócios internacionais e marketing global são diferenciais.​

Média salarial: R$ 6.000 por mês ​

5. Oficial de Organizações Internacionais

Trabalha em entidades como ONU, OMC e outras, desenvolvendo projetos, políticas públicas e programas de cooperação internacional. Atua em áreas como direitos humanos, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Especializações em áreas específicas das organizações e proficiência em idiomas são essenciais.​

Média salarial: R$ 8.000 por mês ​

Existe concurso público para a área?

Quem se forma em Relações Internacionais pode tentar a carreira pública por meio de várias oportunidades de concurso, destacando-se o do Instituto Rio Branco para a carreira diplomática. Além disso, órgãos governamentais, como ministérios e agências reguladoras, realizam seleções para analistas de comércio exterior e outras funções relacionadas às áreas.

Por que escolher essa área?

A globalização intensifica a interdependência entre nações, ampliando a demanda por profissionais capazes de navegar em contextos multiculturais e complexos.

É nesse contexto, e também diante dos desafios como crises econômicas, mudanças climáticas e conflitos geopolíticos, que surge a necessidade de especialistas em relações internacionais capacitados e com habilidades para pensar além do óbvio.

Um ponto importante a considerar é que a inovação tecnológica impacta a área, introduzindo ferramentas de análise de dados e comunicação digital, essenciais para a diplomacia moderna e o comércio internacional. Por isso, é fundamental que os profissionais estejam cada vez mais atento às novas tecnologias.

Por que você deve saber disso?

Compreender as oportunidades e desafios das carreiras em relações internacionais é crucial para quem busca atuar em um ambiente globalizado.

Informações sobre funções, áreas de atuação e perspectivas futuras auxiliam na tomada de decisões informadas sobre a carreira, alinhando expectativas e preparando para um mercado de trabalho dinâmico e competitivo.