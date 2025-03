5 profissões para quem se formou em psicologia

A psicologia oferece um leque diversificado de oportunidades profissionais. Além da prática clínica tradicional, os psicólogos podem se especializar em diversas áreas, contribuindo significativamente para o bem-estar individual e coletivo.

A seguir, destacamos cinco profissões para quem se forma neste curso, incluindo suas funções, áreas de atuação, especializações recomendadas e médias salariais na cidade de São Paulo, de acordo com o Glassdoor.

1. Psicólogo Clínico

O psicólogo clínico atua no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, emocionais e comportamentais. Atende indivíduos, casais e grupos, auxiliando na compreensão e resolução de questões pessoais. Especializações em terapias cognitivo-comportamentais (conhecidas como TCC), psicanálise ou outras abordagens terapêuticas podem ser diferenciais importantes.

Média salarial: R$ 4.433 por mês, a depender do número de pacientes atendidos e/ou da remuneração da clínica médica.

2. Psicólogo Organizacional

Este profissional trabalha no ambiente corporativo, focando no desenvolvimento de políticas de recursos humanos, treinamento, recrutamento e bem-estar dos colaboradores. Especializações em gestão de pessoas, desenvolvimento organizacional são valorizadas no mercado.

Média salarial: R$ 4.250 por mês

3. Psicólogo Escolar

Atuando em instituições de ensino, o psicólogo escolar lida com questões relacionadas ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes, além de mediar conflitos e promover um ambiente educacional saudável. Cursos em psicopedagogia e educação especial podem aprimorar a atuação nesta área.

Média salarial: R$ 3.000 por mês

4. Psicólogo Hospitalar

No contexto hospitalar, o psicólogo oferece suporte emocional a pacientes e familiares, contribuindo para a adaptação às condições de saúde e tratamentos. É também um dos responsáveis por dar acolhimento à família em caso de óbito do ente que estava hospitalizado. Especializações em psicologia da saúde e hospitalar são recomendadas.

Média salarial: R$ 5.072,20 por mês

5. Psicólogo Social

Este profissional atua em comunidades e instituições sociais, desenvolvendo projetos que visam melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social. Cursos em psicologia comunitária e políticas públicas podem ser diferenciais.

Média salarial: R$ 3.758,33 por mês

Existe concurso público para a área?

Os psicólogos que desejam trabalhar no setor público, podem prestar concursos para órgãos como prefeituras, secretarias de saúde, hospitais públicos e também áreas federais. A maioria das oportunidades exigem diploma na área e têm remuneração que varia de R$4.000 até R$15.000.

Por que escolher essa área?

A psicologia é uma profissão em constante evolução, com perspectivas promissoras. A crescente valorização da saúde mental na sociedade amplia a demanda por psicólogos em diversos setores. No entanto, desafios como a necessidade de atualização contínua e a adaptação às inovações tecnológicas são presentes. A telepsicologia, por exemplo, ganhou destaque especialmente durante a pandemia do Covid-19, exigindo dos profissionais competências digitais e éticas específicas.

Por que você deve saber disso?

Compreender as diversas possibilidades de atuação na psicologia é essencial para quem considera ingressar na área ou busca redirecionar sua carreira. Conhecer as funções, especializações e médias salariais auxilia na tomada de decisões informadas, alinhando expectativas e planejamento profissional.